อนุทิน สั่ง ‘วรภัค’ ทำหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร หลังมีชื่อถูกโยงสแกมเมอร์ในกัมพูชา ยันไทยไม่ละเลย สอบเส้นเงิน ‘ปริ้นซ์ กรุ๊ป’ จ่อหารือทูตสหรัฐฯ ร่วมปราบ หลังประชุม APEC
เมื่อเวลา 12.40 น. วันที่ 21 ต.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมีวาระที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามสแกมเมอร์ว่า วันนี้ได้แจ้งต่อที่ประชุม ครม.ว่าเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์ถือเป็นวาระแห่งชาติ
ส่วนที่หลายประเทศกำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินของ บจก.ปริ้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล นายอนุทิน กล่าวว่า ของไทยก็ตรวจสอบ มีเบาะแสตรงไหนก็ตรวจสอบ และวันนี้ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้เข้ามาพบและหารือ เรื่องการตรวจจับสแกมเมอร์ ซึ่งท่านทูตก็ระบุว่า ภายหลังการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ในช่วงสิ้นเดือนนี้ จะมีความร่วมมือในการป้องกันสแกมเมอร์ด้วยกัน
ผู้สื่อข่าวถามว่าในที่ประชุมครม.ได้พูดคุยกับนายวรภัค ธันยาวงษ์ รมช.คลัง หลังมีชื่อถูกเชื่อมโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนได้ให้นายวรภัค มาชี้แจง ซึ่งนายวรภัค ระบุว่า จะมีการชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊ก และจัดแถลงข่าวด้วย ตนก็บอกว่าเมื่อจะดำเนินการเช่นนี้แล้ว ให้ทำหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรมาให้นายกฯได้รับทราบด้วย
ส่วนจะกังวลหรือไม่เพราะคนในครม.หลายคนถูกเชื่อมโยงไปถึงสแกมเมอร์ และกระทบเสถียรภาพของรัฐบาล นายอนุทิน กล่าวว่า หากคนไหนทำผิดก็ต้องดำเนินการตามนั้น
เมื่อถามว่ามีกระแสข่าวตั้งนายวรภัค เป็นประธานตรวจสอบเส้นทางการเงินสีเทาของเครื่อข่ายสแกมเมอร์ นายอนุทิน ปฏิเสธว่า “ไม่มี เวลาบอกว่าไม่มี ช่วยรายงานข่าวว่าไม่มีด้วย ไม่เคยมี ไม่เคยคิดว่าจะมี”
นายกฯ กล่าวย้ำว่า ตนเองเป็นประธาน และมีคณะทำงานด้านการเงิน คือ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯและรมว.คลัง ส่วนด้านการสอบสวนมี พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม รวมถึงในส่วนของตำรวจ มีตนเป็นประธาน