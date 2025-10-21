ด่วน! อิ๊งค์ ประกาศลาออก หัวหน้าเพื่อไทย 22 ต.ค.นี้ เตรียมเรียกประชุม สส.-กก.บห. แจ้งให้ทราบ เผยสาเหตุ หวั่นเกิดความเสียหายกับพรรคในอนาคต

วันที่ 21 ต.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 22 ต.ค. น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย จะมีการเรียกประชุม สส.ที่พรรคเพื่อไทยในเวลา 08.30 น. เพื่อแจ้งให้ สส. ทราบว่าจะขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค

จากนั้นจะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในเวลา 09.30 น. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดทางให้มีการเลือกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ โดยจะได้มีการกำหนดวันประชุมวิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า สาเหตุที่ น.ส.แพทองธาร ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค สืบเนื่องจากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเมื่อวันที่ 29 ส.ค. ให้ น.ส.แพทองธารพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะขาดคุณสมบัติฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีคลิปเสียงสนทนา แม้ว่าตามข้อบังคับพรรคจะไม่ได้มีการกำหนดไว้

แต่ในการเลือกตั้ง สส. หัวหน้าพรรคจะต้องไปเซ็นรับรองผู้สมัคร จึงทำให้ในอนาคตอาจจะมีผู้ไปร้องต่อศาลหรือองค์กรต่างๆ ได้ ซึ่งหากมีผู้ไปร้อง ผู้สมัครของเราก็จะไม่สามารถสมัครได้ จึงถือเป็นการป้องกันไว้ล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อพรรคในอนาคต

