“ธรรมนัส” โว ยุบสภาเมื่อไหร่ พร้อมเลือกตั้ง ลั่น ส่งผู้สมัคร สส. ครบ 400 เขต ปัดเลี่ยงซักฟอก ย้ำต้องฟังนายกฯ ปัดตอบ อิ๊งค์ ลาออกหัวหน้าเพื่อไทย

เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 22 ต.ค. 2568 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์กรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ระบุว่าไทม์ไลน์ของการยุบสภาอาจเร็วขึ้นกว่าเดิม มองเรื่องนี้อย่างไรว่า ไม่มั่นใจความหมายที่นายกฯ พูด แต่เราเป็นนักการเมือง เราพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง ย้ำว่าพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์

ผู้สื่อข่าวถามถึงข้อสังเกตว่าหากมีการยุบสภาเร็วขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเพื่อเลี่ยงการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎร ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ต้องฟังนายกฯ เป็นหลัก ไปตอบแทนไม่ได้

เมื่อถามว่ามองอย่างไรที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ทราบข่าว แต่ไม่ทราบสาระสำคัญ ส่วนเราดูแลพรรคเราให้ดี อย่าไปยุ่งพรรคอื่น

เมื่อมาถามว่าหากมีการยุบสภาเร็วขึ้น จะเกิดความได้เปรียบกับพรรคกล้าธรรมมากขึ้นหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เรื่องความพร้อมเราพร้อมเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง ซึ่งมีตัวแทนแต่ละจังหวัดแต่ละเขตครบ และพร้อมส่งผู้สมัครทั้ง 400 เขต

