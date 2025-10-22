รองนายกฯ สุชาติ เสียใจสุดซึ้ง เหตุช้างป่าทำร้ายประชาชนเสียชีวิต 2 ราย ส่งผู้แทนมอบพวงหรีด สั่งเร่งเยียวยาครอบครัว ยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
วันที่ 22 ต.ค. 2568 นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ช้างป่าทำร้ายประชาชนเสียชีวิต 2 ราย ในพื้นที่ จ.เลย และ จ.ขอนแก่น
โดยได้มอบหมายผู้แทนนำพวงหรีดไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียทั้งสอง พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุด
โดยวันที่ 21 ต.ค. ที่ผ่านมา นายณัฐวัฒน์ นุ้ยศรีราม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ ทองจันทร์ ผู้ช่วยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (ขสป.) ภูหลวง และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนายวัชระ ธรรมสอน หัวหน้าโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าแสดงความเสียใจและร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ นายประสิทธิ์
พร้อมเป็นผู้แทนมอบพวงหรีดในนามของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกฯ และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้บริหารระดับสูง
นอกจากนี้ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ยังได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและรับเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพในวันที่ 22 ต.ค. 2568 รวมถึงจะเร่งดำเนินการขอรับการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของกรมอุทยานฯ โดยเร็วที่สุด
ในวันเดียวกัน (21 ต.ค.) ที่ จ.ขอนแก่น ณ วัดโพธิ์ศรีอาราม ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีสวดอภิธรรมศพผู้เสียชีวิตอีกรายที่ถูกช้างป่าทำร้ายที่บ้านกุดน้ำใส ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง นายณัฐวัฒน์ นุ้ยศรีราม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8
พร้อมคณะผู้บริหารจากกรมอุทยานฯ ได้เป็นผู้แทนมอบพวงหรีดในนามของรองนายกฯ และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมอุทยานฯ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานฯ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตเบื้องต้นและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
โดยก่อนหน้านั้น เวลา 16.00 น. นายณัฐวัฒน์ นุ้ยศรีราม ผอ.สบอ.8 พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมประชุมวางแผนซักซ้อมการปฏิบัติงานผลักดันช้างป่า (หูพับ) ร่วมกับ นางสุวรรณา วรรณศรี นายอำเภอภูเวียง, นายสุธรรม วงษ์จันทร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเวียง และกำลังพลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 42 นาย ณ วัดโพธิ์ศรีอาราม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจผลักดันช้างป่า และได้มอบเสบียงสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ด้วย
นายสุชาติ ได้เน้นย้ำและกำชับการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบและเข้มข้นในการเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียซ้ำอีก พร้อมสั่งการให้มีการทบทวนและยกระดับมาตรการป้องกันช้างป่าออกนอกพื้นที่อย่างเร่งด่วน โดยจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่
โดยให้เน้นการบูรณาการความร่วมมือกับชุมชนในการเฝ้าระวัง การสร้างแนวป้องกัน และการสื่อสารแจ้งเตือนภัย เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย รวมถึงช้างป่าต้องกลับเข้าพื้นที่ป่าอย่างปลอดภัยเช่นกัน