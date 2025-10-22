ศาลยกฟ้อง กอล์ฟ ธัญญ์วาริน อดีต สส.พรรคอนาคตใหม่ ถือหุ้นสื่อ ชี้ขาดเจตนา โจทก์ยังนำสืบไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาทำผิด เจ้าตัวเผยโล่งใจกับคำตัดสิน อุบกลับมาลงสมัคร สส.อีกครั้ง ชี้มีคนรุ่นใหม่เข้ามาทำหน้าที่มากอยู่แล้ว อาจจะขออยู่เบื้องหลังแทน
เมื่อวันที่ 22 ต.ค.68 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ห้องพิจารณา 714 ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีดำ อ.1400/2567 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 4 เป็นโจทก์ฟ้องนายธัญญ์วาริน หรือกอล์ฟ สุขะพิสิษฐ์ นักแสดง ผู้กำกับภาพยนตร์ อดีตสส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) เป็นจำเลยในความผิดฐานรู้อยู่แล้วว่าตน ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สส.หรือเป็นผู้ต้องห้ามมิให้สมัครรับเลือกตั้งหรือยินยอมให้พรรคการเมือง อื่นเสนอชื่อในการสมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ
กรณีที่จำเลยได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่(อนค.) โดยไม่มีสิทธิ์ เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า จำเลยเป็นผู้ถือครองหุ้นในบริษัท เฮดอัพ โปรดักชั่น และบริษัท แอมฟายน์ โปรดักชั่น จำกัด ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชน โดยในวันที่ 6 ก.พ. 2562 ซึ่งเป็นวันที่พรรค อนค. ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงวินิจฉัยให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของนายธัญญ์วาริน ผู้ถูกร้องสิ้นสุด ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบกับมาตรา 98 (3) นับตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.2562 ในวันยื่นสมัครรับเลือกตั้ง
จำเลยให้การปฏิเสธ และได้รับการประกันตัว
ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าบริษัทของจำเลยทั้งสองบริษัทเป็นโปรดักชั่นรับจ้างผลิต ไม่ได้ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน โดยรับจ้างผลิตละครโฆษณาหรือตาม ที่ผู้ว่าจ้าง กำหนดมา และไม่มีช่องทางเผยแพร่ เพราะผลงานเป็นสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ซึ่งจำเลยยืนยันว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทร้างมีรายได้มาตั้งแต่ปี 2557 เมื่อตรวจสอบกับนายทะเบียนพบว่า บริษัทถูกขีดชื่อออกไป เพราะไม่มีการส่งงบการเงิน
ทางนำสืบของโจทก์ไม่อาจชี้ให้เห็นว่า จำเลยมีช่องทางการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ที่มีผลต่อการรับรู้ต่อประชาชนอย่างไร หรือทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองอย่างไร การที่จำเลยลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เพราะเข้าใจว่าตนเองมีคุณสมบัติที่สามารถลงสมัครได้ ทางนำสืบของจำเลยไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยมีเจตนากระทำผิด ยังมีความสงสัยว่าจำเลยกระทำผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่ ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยพิพากษายกฟ้อง
ต่อมานายธัญวารินทร์ ให้สัมภาษณ์ว่า การที่ตนโดนกล่าวหาว่ามีความผิดเรื่องการถือหุ้นสื่อมาโดยตลอด ทำให้ตนมองว่าการใช้ชีวิตทำไมถึงยากลำบากแบบนี้ ตนรู้ดีว่าไม่ได้ทำอะไรผิด จนต้องต่อสู้กับเรื่องนี้มานานหลายปีตั้งแต่ปี 2563 และยังมีหนี้ที่ต้องใช้คืนเป็นเงินจำนวนมาก รวมทั้งชื่อเสียงที่ตนโดนกล่าวหา จนกระทั่งศาลมีคำพิพากษายกฟ้องคดีนี้ทำให้รู้สึกโล่งใจมากขึ้น
เมื่อถามว่าสิ่งที่ศาลอ่านคำพิพากษาเกี่ยวกับความเห็นของ กสทช. ได้มีการนำสืบในศาลรัฐธรรมนูญไปบ้างหรือไม่ นายธัญวารินทร์ กล่าวว่า ได้มีการนำสืบไปบ้างแล้วว่าบริษัททั้งสองไม่ได้มีหนังสือขออนุญาตเป็นสื่อมวลชนตั้งแต่ชั้นศาลรัฐธรรมนูญแล้ว แต่ถึงศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินออกมาในรูปแบบดังกล่าว ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องยืนตามคำตัดสินดังกล่าวไปในทุกศาล
เมื่อถามว่าหลังจากนี้จะกลับมาในเส้นทางการเมืองอีกครั้งหรือไม่ นายัญวารินทร์ กล่าวว่า ส่วนนี้ยังตอบยาก เพราะระหว่างทางที่โดนตัดสินคดีนี้จนไม่ได้เป็นส.ส.ตนก็ยังร่วมกิจกรรมกับพรรคก้าวไกลจนมาถึงพรรคประชาชนอยู่ ไม่ได้หายไปไหน แค่ทำงานในเบื้องหลัง
ทั้งนี้ ตนไม่ได้ตัดสินใจว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งอีกหรือไม่ เพราะรู้สึกว่ามีส.ส.รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเข้ามาทำหน้าที่มากขึ้น โดยตำแหน่งส.ส.ไม่ได้คิดไม่ฝันว่าจะเป็นอยู่แล้ว แต่ตอนนั้นลงสมัครเพราะ นายปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ บอกกับตนว่าสิ่งที่ตนอยากเปลี่ยนแปลงทั้ง สมรสเท่าเทียม ความเท่าเทียมทางเพศ
ถ้าตอนนั้นไม่ได้เข้ามาเป็นส.ส.อาจจะไม่มีตัวแทนผลักดันในส่วนนี้ จึงเป็นสาเหตุที่เข้ามาลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนั้น พอหลังจากที่สิ่งเหล่านี้สำเร็จเป็นรูปธรรมในปัจจุบัน ตนจึงรู้สึกว่าประสบความสำเร็จตามที่วางเป้าหมายตอนที่เข้าไปเป็นส.ส.ในครั้งนั้นแล้ว หลังจากนี้ตนอาจจะโฟกัสการทำงานเบื้องหลังเพื่อช่วยเหลือคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันกับตนมากกว่า