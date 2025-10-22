กมธ.ปปง. ลุยสอบเข้มเส้นเงินสแกมเมอร์ในไทย ลั่น วันนี้รู้แน่ ปริ๊นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล-ปริ๊นซ์กรุ๊ป เป็นบริษัทเดียวกันหรือไม่ เชื่อ ไทยหนึ่งในเป้าหมายฟอกเงิน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 ต.ค. 2568 ที่รัฐสภา นายดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมกมธ.ว่า เราเชื่อว่านายเฉิน จื้อ ผู้ก่อตั้งบริษัทปริ๊นซ์ โฮลดิง กรุ๊ป (ปริ้นซ์กรุ๊ป) มีทรัพย์สินอยู่ในประเทศไทย
ฉะนั้น กมธ.จึงได้เชิญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อธิบดีอัยการสำนักงานต่างประเทศ สำนักอัยการสูงสุด และเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเงินบริษัทในเครือของนายเฉิน
รวมถึงกรณีที่นักการเมืองไทยมีส่วนเกี่ยวกับขบวนการสแกมเมอร์ แม้สถานทูตเกาหลีจะออกมาปฏิเสธแล้วก็ตาม แต่ตนคิดว่าอาจเป็นเพราะมารยาททางการทูตจึงได้ปฏิเสธ และหากกมธ.สืบพบว่ามีทรัพย์สินเราจะรีบแจ้งให้รัฐบาลดำเนินการโดยเร็ว เพราะหากช้าอาจมีการยักย้ายออกนอกประเทศ
ทั้งนี้ มีคนส่งข้อมูลทางลับให้กมธ.จำนวนมาก ซึ่งตนเห็นว่าไม่ใช่ผลงานของพรรคใดพรรคหนึ่ง เพราะตนเคยคุยกับนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) มาแล้ว 2 ครั้ง และสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้คุยกับนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เราจะตามเส้นทางเงินให้ถึงที่สุด เพราะกระทบกับความมั่นคงของประเทศและประชาชน
เมื่อถามถึงความล่าช้าของรัฐบาลในการจัดการสแกมเมอร์ นายดนุพร กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถไปก้าวก่ายงานของรัฐบาลได้ แต่เมื่อเรามีข้อมูล เราต้องรีบส่งให้ทางรัฐบาลจัดการโดยเร็ว ยืนยันว่าวันนี้จะทราบผลว่า บริษัท ปริ๊นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กับบริษัท ปริ๊นซ์ กรุ๊ป เป็นบริษัทเดียวกันหรือไม่ และ ปปง. อาจต้องรับบางเรื่องเพื่อไปตามข้อมูลให้กมธ.ต่อไป
นายดนุพร กล่าวต่อว่า หากสัปดาห์นี้ไม่จบก็จะไปต่อในสัปดาห์หน้า และเชื่อว่าบริษัท ปริ๊นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่ใช่บริษัทเดียวที่มีความเกี่ยวพัน แม้บริษัทจะออกมาชี้แจงแล้วก็ตาม แต่บริษัทก็ยอมรับว่าในอดีตเคยลงทุนร่วมกัน การที่ยึดทรัพย์ได้ทั้งที่สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรมูลค่าหลายพันล้าน จึงเชื่อว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นเป้าหมายในการฟอกเงินก็ได้