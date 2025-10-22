สภา หวิดล่ม รอองค์ประชุมเกือบ 1 ชม. ได้ 251 เสียง ขณะถก กม.เลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่น “รมต.มัลลิกา” ท้าเปิดชื่อใครอยู่-ไม่อยู่ สส.พท. ยัน อยู่กันครบ โอดเป็นผู้ร้ายตลอด
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 22 ต.ค. 2568 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาฯ คนที่ 2 เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ฉบับที่..พ.ศ….ที่คณะกรรมาธิการ(กมธ.) วิสามัญฯ พิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งมีนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย เป็นประธานกมธ. โดยเป็นการพิจารณาวาระ2 และวาระ 3
ทั้งนี้ การพิจารณาเรียงตามมาตรา โดยการลงมติในมาตรา 2 ใช้เวลานานเกือบ 30 นาที ในการรอสมาชิกมาเป็นองค์ประชุม ซึ่งต้องใช้องค์ประชุม 247 เสียง จนนายกฤดิทัช แสงธนโยธิน สส.บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม ขอให้พักการประชุม 1 ชั่วโมง เนื่องจากยังมีการประชุมคณะกมธ.หลายคณะ
นายฉลาด จึงให้รอ และให้ตามเพื่อนสมาชิกมา “ผมนั่งดูอยู่ พี่น้องประชาชน ดูข่าวอยู่ว่าเก้าอี้เรามากกว่า สส. หรือสส.มากกว่าเก้าอี้ และ 29-30 ต.ค. ก็ปิดสมัยประชุม ถ้าทุกพรรคการเมืองประสานว่าจะเร่งรัดออกกฎหมายที่มีความสำคัญ ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ไม่ขัดข้อง เพราะสภามีเวลาน้อย ก็ควรทำงานให้คุ้มกับภาษีประชาชน จึงขอความร่วมมือเพื่อนสมาชิกด้วย”
ทำให้ นายกฤดิทัช ลุกขึ้นกล่าวว่า วันนี้เป็นการพิจารณากฎหมายสำคัญ ถ้าสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม ไม่แสดงเป็นองค์ประชุม ขอให้นับองค์ประชุมแล้วเปิดเผยรายชื่ออกมาเลยว่ามีใครบ้างที่ไม่มีประชุมในวันนี้ เพราะถ้าเป็นอย่างนี้ ตนเชื่อว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไป 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการประชุมต่อไปได้ หากทุกคนไม่ให้ความร่วมมือ
ในขณะที่รอสมาชิก ที่ประชุมยังถกเถียงกันอยู่ถึงการเป็นองค์ประชุม โดยสส.พรรคภูมิใจไทย ขอให้ใช้ความอดทน โดยพรรคภูมใจไทยจะเป็นองค์ประชุม
ขณะที่ น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช สส.ลพบุรี พรรคภูมิใจไทย และรมช.คมนาคม กล่าวว่า กฎหมายนี้เสนอเข้ามาในสภาฯ นานแล้ว แต่ไม่ได้รับการบรรจุวาระการประชุม วันนี้เป็นโอกาสที่ดี ส่วนตัวมองว่าจะต้องให้สมาชิกในห้องอดทนรอแค่ไหน ถ้าไม่ครบก็ประกาศมาเลยว่าไม่ครบ จะได้รูู้ไปเลยว่าใครที่สนับสนุน ใครที่ไม่สนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ รอไปอย่างนี้ก็เสียเวลาเปล่าๆ ทำไมต้องมาอดทนรอ ประกาศออกมาเลย ปิดประชุมก็ปิดไปเลย
ทำให้นายวัชระพล ขาวขำ สส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า พวกตนไม่เคยเป็นพระเอกอยู่แล้ว อย่างไรพวกตนก็เป็นผู้ร้ายมาตลอด ไม่ว่าจะอย่างไรก็โดนว่า ยืนยันว่าองค์ประชุมเป็นของรัฐบาล พวกตนก็ยังปฏิบัติอย่างนี้เช่นเคย และที่ผ่านมาก็ทำงานร่วมกันราบรื่นมาตลอด
วันนี้พวกตนก็ตั้งใจมา แม้จะไม่เห็นด้วย หากถามว่าจะให้พวกตนอยู่อย่างมีตัวตน หรือไร้ตัวตนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ยืนยันสมาชิกพรรคเพื่อไทยนั่งกันอยู่ครบ
สุดท้ายใช้เวลารอองค์ประชุมเกือบ 1 ชั่วโมง ปรากฏว่ามีผู้แสดงตนจำนวน 251 เสียง ทำให้การประชุมดำเนินการต่อไปได้ โดยเห็นชอบมาตรา 2 ด้วยคะแนนเห็นด้วย 241 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 งดออกเสียง 7 เสียง ไม่ลงคะแนน 10 เสียง