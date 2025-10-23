‘นายกฯ อนุทิน’ เรียกประชุม รมต.ที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมก่อนประชุมสุดยอดอาเซียน-เอเปค ปัดตอบ ปมลงนามสันติภาพ ร่วมกัมพูชา
เมื่อเวลา 08.40 น. วันที่ 23 ต.ค. 2568 ที่พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระบรมรูปทรงม้า) พระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้จะมีการประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนก่อนการเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ที่ประเทศมาเลเซีย
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า รวมถึงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่เกาหลีใต้ ซึ่งจะดูว่าจะต้องไปเซ็นหรืออนุมัติอะไรหรือไม่ หรือมีอะไรขัดต่อระเบียบหรือไม่ ก็ต้องไปทบทวนดู
เมื่อถามว่า การลงนามสันติภาพร่วมกับกัมพูชาจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ขอไปประชุมก่อน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังนายอนุทิน นำครม. วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2568 ได้เดินทางมายังตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลต่อ ในเวลา 09.10 น. เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ที่ประเทศมาเลเซีย รวมถึงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่เกาหลีใต้
จากนั้น ครม. ทยอยเดินทางมาถึงตึกไทยคู่ฟ้า อาทิ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกฯ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกฯ และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯและรมว.เกษตรและสหกรณ์ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ โดยใช้เวลาประชุมประมาณ 50 นาที
ทั้งนี้ นายกฯ แจ้งว่าไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เนื่องจากติดภารกิจ โดยในเวลา 17.00 น. นายกรัฐมนตรี และภริยา เฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2568 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง