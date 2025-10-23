เพื่อไทย ซัด รัฐบาล ไม่สานต่อรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ซ้ำยังปล่อยราคาค่าโดยสารพุ่ง เหน็บ ภท. ฐานเสียง คนกรุงเทพฯ ไม่อยู่ในสายตา ย้ำอย่าละเลยปัญหาค่าครองชีพ

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2568 นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีกรุงเทพมหานครเตรียมปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายจาก 15 บาทตลอดเส้นทาง เป็น 17-45 บาทว่า การปรับราคาขึ้นดังกล่าวจะซ้ำเติมปัญหาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน

ภายใต้การบริหารของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทย (ภท.) นอกจากจะปฏิเสธการชดเชยราคาให้พี่น้องประชาชน ไม่ดำเนินการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายทุกเส้นทางแล้ว ยังปล่อยลอยตัวให้ค่าเดินทางพุ่งสูงขึ้นอีกด้วย

นายชนินทร์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ในฐานะผู้โดยสารอาจเข้าใจทางกรุงเทพมหานครที่ไม่สามารถแบกรับเงินชดเชยราคาจากความผิดพลาดของระบบสัมปทานในอดีตได้ แต่ต้องมีความพยายามในการเจรจากับรัฐบาล เพื่อให้เกิดการปรับแก้สัญญาหรือจัดสรรงบประมาณมาช่วยดูแลประชาชนด้วย

ในรัฐบาลชุดที่แล้วที่นำโดยพรรคเพื่อไทย มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้ระบบรถไฟฟ้าเป็นขนส่งสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงได้ ในราคาที่เหมาะสมกับค่าครองชีพ ซึ่งหากมองสิ่งนี้เป็นสวัสดิการพื้นฐานในสังคม เช่นเดียวกับการศึกษาหรือระบบสาธารณสุข รัฐบาลควรต้องเข้ามาปรับปรุงกลไกราคา แม้จะต้องใช้งบประมาณสนับสนุนก็ตาม

เพราะเมื่อรถไฟฟ้ามีราคาถูกลง จะสร้างผลกระเทือนทางเศรษฐกิจมหาศาล และทำให้รัฐได้รับผลตอบแทนทางอ้อมอื่นๆ แต่พอมาในยุครัฐบาลนี้ ความพยายามต่างๆ กลับถูกยุติลง

“เข้าใจดีว่าฐานเสียงคนกรุงเทพฯ และปริมณฑล คงไม่อยู่ในสายตาของพรรคภูมิใจไทย แต่อย่าถึงขั้นมองข้าม และละเลยปัญหาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนเลย การปล่อยลอยตัวราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า อาจทำให้บางคนต้องจ่ายแพงถึง 3 เท่า เขาเหล่านี้จะแบกรับค่าใช้จ่ายไหวได้อย่างไร” นายชนินทร์ กล่าว

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

มนัสชนก อดีตนางเอกดัง เล่าชีวิตดั่งนิยาย บอกเลิกสามี ก่อนที่จะเผลอไปมีชู้
2

ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.68 เปิดตลาดเช้า ประกาศครั้งแรก ร่วงลงอีก รีบเลย
3

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ15 เตือน พายุ "เฟิงเฉิน" ฝนตกหนักถึงหนักมาก
4

ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 6 แล้ว รีบเลย เทียบราคาปิดวานนี้
5

ทำไมคนญี่ปุ่นไม่ค่อยเป็นเบาหวาน ทั้งที่ "กินข้าวขาวทุกมื้อ" เจาะเคล็ดลับสุขภาพดี
6

สุดโหด เจ้าหนี้มาทวงเงิน ลูกหนี้ไม่มีจ่าย บังคับโดดลงคลองจมน้ำดับ
7

ไม่ทันเป่าเค้ก! 2หนุ่มออกไปซื้อเจอตร.รวบพกปืนเปิดปากแก๊งเพื่อนจัดปาร์ตี้ยาอยู่ที่พลูวิลล่า เจอพยาบาลสาวร่วมด้วย
8

ระทึก รถเมล์ พุ่งเสยท้ายรถบรรทุกเสาเข็ม ทะลุห้องโดยสาร พังยับเยิน
9

ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.68 ผันผวน30ครั้ง ร่วงลงอีก เทียบราคาปิดวานนี้
10

อาลัย น้องวิน ภาสวิน นักวางแผนการเงินรุ่นใหม่ อายุ 14 ปี เสียชีวิตแล้ว