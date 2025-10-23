เพื่อไทย ซัด รัฐบาล ไม่สานต่อรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ซ้ำยังปล่อยราคาค่าโดยสารพุ่ง เหน็บ ภท. ฐานเสียง คนกรุงเทพฯ ไม่อยู่ในสายตา ย้ำอย่าละเลยปัญหาค่าครองชีพ
เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2568 นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีกรุงเทพมหานครเตรียมปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายจาก 15 บาทตลอดเส้นทาง เป็น 17-45 บาทว่า การปรับราคาขึ้นดังกล่าวจะซ้ำเติมปัญหาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน
ภายใต้การบริหารของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทย (ภท.) นอกจากจะปฏิเสธการชดเชยราคาให้พี่น้องประชาชน ไม่ดำเนินการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายทุกเส้นทางแล้ว ยังปล่อยลอยตัวให้ค่าเดินทางพุ่งสูงขึ้นอีกด้วย
นายชนินทร์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ในฐานะผู้โดยสารอาจเข้าใจทางกรุงเทพมหานครที่ไม่สามารถแบกรับเงินชดเชยราคาจากความผิดพลาดของระบบสัมปทานในอดีตได้ แต่ต้องมีความพยายามในการเจรจากับรัฐบาล เพื่อให้เกิดการปรับแก้สัญญาหรือจัดสรรงบประมาณมาช่วยดูแลประชาชนด้วย
ในรัฐบาลชุดที่แล้วที่นำโดยพรรคเพื่อไทย มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้ระบบรถไฟฟ้าเป็นขนส่งสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงได้ ในราคาที่เหมาะสมกับค่าครองชีพ ซึ่งหากมองสิ่งนี้เป็นสวัสดิการพื้นฐานในสังคม เช่นเดียวกับการศึกษาหรือระบบสาธารณสุข รัฐบาลควรต้องเข้ามาปรับปรุงกลไกราคา แม้จะต้องใช้งบประมาณสนับสนุนก็ตาม
เพราะเมื่อรถไฟฟ้ามีราคาถูกลง จะสร้างผลกระเทือนทางเศรษฐกิจมหาศาล และทำให้รัฐได้รับผลตอบแทนทางอ้อมอื่นๆ แต่พอมาในยุครัฐบาลนี้ ความพยายามต่างๆ กลับถูกยุติลง
“เข้าใจดีว่าฐานเสียงคนกรุงเทพฯ และปริมณฑล คงไม่อยู่ในสายตาของพรรคภูมิใจไทย แต่อย่าถึงขั้นมองข้าม และละเลยปัญหาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนเลย การปล่อยลอยตัวราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า อาจทำให้บางคนต้องจ่ายแพงถึง 3 เท่า เขาเหล่านี้จะแบกรับค่าใช้จ่ายไหวได้อย่างไร” นายชนินทร์ กล่าว