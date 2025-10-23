วราวุธ โต้ข่าวลือ ทิ้งชาติไทยพัฒนา ไปเพื่อไทย ย้ำชัดไม่ไปไหน จ่อประชุมกรรมการบริหารพรรค เตรียมพร้อมเลือกตั้ง
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 ต.ค. 2568 ที่บ้านนายจองชัย เที่ยงธรรม อดีตสส.พรรคชาติไทยพัฒนา ต.บ้านกล้วย อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นวันครบรอบวันเกิด 82 ปี ได้จัดงานฉลองวันเกิด
โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมด้วย สส.พรรคชาติไทยพัฒนา นักการเมือง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เดินทางมาร่วมอวยพรวันเกิดนายจองชัย
นายวราวุธ ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวลือจะไปอยู่พรรคเพื่อไทยว่า ช่วงใกล้เลือกตั้ง จะมีกระแสข่าวต่างๆ เป็นเรื่องปกติ วันนี้ขอยืนยันว่า พรรคชาติไทยพัฒนา ทั้งหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค สส. และทีมงานของพวกเราทุกคน ทั้ง 10 ชีวิตยังทำงานด้วยกันอย่างเหนียวแน่น ภายใต้ร่มเงาของพรรคชาติไทยพัฒนา
นายวราวุธ กล่าวว่า เมื่อมีข่าวออกมา เราก็คงให้เกียรติพรรคเพื่อไทยด้วย เพราะหากมีข่าวแบบนี้ออกมาบ่อยๆ คงจะไม่ดีกับทั้ง 2 พรรค และเมื่อ 1-2 วันที่แล้ว จากการที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยลาออก ก็มีการพาดพิงมาถึงตน ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องดีสำหรับตัวเอง และพรรคเพื่อไทย
วันนี้ขอยืนยันว่าเราทำงานภายใต้พรรคชาติไทยพัฒนา สมาชิกของเราทำงานกันอย่างเต็มที่ ส่วนที่ใกล้ยุบสภา เราก็เตรียมพร้อมเลือกตั้ง โดยต้นเดือนธ.ค. จะประชุมบริหารกรรมการพรรค ในการเตรียมประชุมสามัญในช่วงกลางเดือนธ.ค. เลือกกรรมการสรรหา เพื่อทำงานให้พรรคอย่างต่อเนื่องต่อไป
ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณที่หลายๆ ฝ่ายให้ความสนใจพรรคเล็กๆ อย่างพวกเรา ยืนยันว่าเรายังอยู่นี่ ไม่ได้ไปไหน