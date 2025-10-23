เพื่อไทย โว หัวหน้าพรรคคนใหม่ เปิดชื่อมาว้าวแน่ แย้ม เปิดประชุมสภาสมัยหน้า เล็งยื่นซักฟอกรัฐบาลอนุทิน ชี้อาจยุบสภา ก่อน 12 ธ.ค.
เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2568 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางของพรรคเพื่อไทย ภายใต้การนำของหัวหน้าพรรคคนใหม่ในอนาคตว่า เนื่องจากพรรคเพื่อไทย มีความเป็นสถาบันทางการเมือง
ฉะนั้น สมาชิกพรรค รวมถึงคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ทุกคน มีส่วนในการร่วมกำหนดทิศทางของพรรคการเมือง ซึ่งที่จะมีการปรับโครงสร้างเพื่อยกเครื่องประเทศ ยกเครื่องเพื่อไทย ทุกคนจะต้องพูดถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ กก.บห. เป็นปกติ
นายอนุสรณ์ กล่าวต่อว่า พรรคเพื่อไทยต้องขอขอบคุณที่ประชาชนให้ความสนใจในการเปลี่ยนโครงสร้าง กก.บห. ครั้งนี้ และขอให้มั่นใจ เชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยมี DNA ของนโยบายที่สร้างประชาธิปไตยกินได้ เรามีโครงสร้างเป็นพรรคที่มีจุดแข็ง ทำได้ ทำสำเร็จ และพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคแรกที่มีการเปิดตัวผู้สมัคร สส. อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะทยอยเปิดต่ออีก
อย่างไรก็ตาม เราเห็นว่าเสถียรภาพของรัฐบาลเสียงข้างน้อย มีโอกาสจะยุบสภาได้ตลอดเวลา ซึ่งสมัยประชุมนี้จะปิดวันที่ 30 ตุลาคม พรรคเพื่อไทยคุยกันมีความคิดว่าเมื่อเปิดสมัยประชุมหน้าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ เนื่องจากมีหลายเรื่องที่ประชาชนยังไม่เคยเห็นนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี เคยเห็นแต่เป็นรัฐมนตรี บางคนบอกว่านายอนุทินผิดฟอร์ม หรือบางคนก็บอกว่าน่าจะหนีโดยการยุบสภาก่อน
“แต่สิ่งที่น่าสังเกต ประเด็นที่เกิดจากรัฐบาลเสียงข้างน้อย เป็นประเด็นข้อคำถามที่ประชาชนไม่เชื่อมั่น และดูแล้วอาจจะยุบสภาก่อนวันที่ 12 ธ.ค.ก็ได้ คิดว่าระยะเวลาอีกประมาณ 1-2 เดือน โอกาสที่จะเกิดการเลือกตั้งก็เป็นไปได้
ซึ่งผมคิดว่ายิ่งอยู่ไป รัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ยิ่งมีปัญหา และพรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งเป็นพรรคแรก เพราะมีบุคลากรที่พร้อม และเราต้องเปิดกว้างรับทุกความเห็นที่จะเสนอให้พรรคเพื่อไทย” นายอนุสรณ์ กล่าว
นายอนุสรณ์ กล่าวต่อว่า ตนคิดว่ามองวิกฤตเป็นโอกาส จังหวะนี้เป็นจังหวะดีที่พรรคเพื่อไทยจะเป็นฝ่ายค้านจริงๆ รัฐบาลยิ่งอยู่ไป คะแนนจะยิ่งเสีย เพราะเรื่องที่รัฐบาลแก้ไม่ได้ทั้งสแกมเมอร์ ทุนเทาข้ามชาติ และปัญหาสถานการณ์ชายแดน
เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยจะพยายามชูคนรุ่นใหม่ใช่หรือไม่ นายอนุสรณ์ กล่าวว่า ตนคิดว่าพรรค เพื่อไทยมีคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้นำ และคนรุ่นใหญ่ รุ่นอื่นๆ จะร่วมผสมผสานในการทำงานเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่คนอายุน้อยอย่างเดียว แต่อาจจะเป็นบุคคลที่อายุเยอะ มีประสบการณ์ แต่มีวิธีคิดที่ทันสมัยและก้าวล้ำ
นายอนุสรณ์ กล่าวต่อว่า เราจะใช้โอกาสนี้ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อย่างไรก็ตาม โดยสไตล์ของพรรคเพื่อไทย เมื่อเปิดชื่อมาแล้วต้องว้าว ชวนเลือก และเชื่อว่าแคนดิเดตหัวหน้าพรรคมีคุณภาพแน่นอน
“คนที่ถูกเปิดชื่อมาทั้งหัวหน้าพรรค และ กก.บห. ผมคิดว่าทุกคนสามารถทำงานได้ และที่สำคัญย้ำว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ก็ไม่ได้ไปไหน ท่านเคยบอกว่าไม่ว่าจะอยู่ในฐานะหัวหน้าพรรค หรือหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย หรือไม่ว่าจะอยู่สถานะไหน เมื่อสมาชิกหันหลังมองกลับมา จะเห็นท่านอยู่เสมอ ผมคิดว่านี่ถือเป็นขวัญและกำลังใจ และเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยพร้อมแล้วในการเดินหน้าเข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง” นายอนุสรณ์ กล่าว