“ศศิธร” ไม่หวั่น “อภิสิทธิ์” คัมแบ๊ก “หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์” ลั่น ทุกอย่างอยู่ที่ผลงานให้ประชาชนตัดสิน หวังเลือกตั้ง “ภท.” ได้ สส.กระบี่ ยกจังหวัด
เมื่อเวลา 15.35 น. วันที่ 23 ต.ค. 2568 ที่จ.กระบี่ น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล รมช.มหาดไทย โควตาพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองในพื้นที่ จ.กระบี่ ว่า มีการทําการบ้านอยู่ตลอด ไม่ได้ห่างหายจากประชาชนแม้ว่าตนจะติดภารกิจ รวมถึงมี สส.ทั้ง 3 เขต ที่สังกัดพรรคภูมิใจไทยอยู่ในพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนด้วย
เมื่อถามถึงระยะเวลาการทำงานของรัฐบาลช่วง 4 เดือนที่เหลือจะเป็นแต้มต่อให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่ น.ส.ศศิธร กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับการทํางาน เราทำเพื่อประชาชนเป็นหลัก ส่วนจะแต้มต่ออย่างไรก็ขึ้นอยู่กับประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เรามองว่าการบูรณาการเป็นส่วนสําคัญอย่างมากที่ภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่จะต้องร่วมมือกัน
ส่วนรอบหน้าจะลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.เขต ในพื้นที่ จ.กระบี่ หรือไม่ น.ส.ศศิธร กล่าวว่า เป็นเรื่องของอนาคต แต่ส่วนตัวตั้งแต่ทํางานมาอยู่เป็นเบื้องหลัง เราชอบปิดทองหลังพระ แต่เมื่อผู้ใหญ่เห็นความสามารถ และให้โอกาสเข้ามาดํารงตําแหน่งรมช.มหาดไทย กํากับดูแลกรมพัฒนาชุมชน องค์การจัดการน้ำเสีย และองค์การตลาด ก็จะทําช่วงเวลานี้ให้มีคุณภาพ
เมื่อถามว่ามีกลุ่มการเมืองใดในพื้นที่มาเสริมอีกหรือไม่ น.ส.ศศิธร กล่าวว่า เป็นลักษณะเครือข่ายพันธมิตรที่ดีต่อกันมากกว่า เพราะเน้นสร้างสังคมที่แข็งแรง เนื่องจากเราอยู่ด้วยกันโดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก
เมื่อถามว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะสามารถชนะยก จ.กระบี่ หรือไม่ น.ส.ศศิธร กล่าวว่า หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น
เมื่อถามถึงการกลับมาของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จะมาตัดคะแนนเสียงในพื้นที่หรือไม่ น.ส.ศศิธร กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับการทํางานของเรา ว่าตอบโจทย์ประชาชนมากน้อยแค่ไหน เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีข้อจํากัดมากมาย แต่ตนมีภาคีเครือข่ายค่อนข้างครอบคลุม และทํางานเพื่อสังคมตั้งแต่เรียนจบ
น.ส.ศศิธร กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล บิดาก็เป็นนายก อบจ.กระบี่ 8 สมัย ทําให้ซึมซับมาโดยตลอด ยืนยันว่าไม่หวั่นไหวกับกระแสของนายอภิสิทธิ์แต่อย่างใด เพราะทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพ ที่จะลงสมัครรับการเลือกตั้ง ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชน
เมื่อถามว่า เชื่อว่าฟ้าจะไม่สามารถหักน้ำเงินได้ใช่หรือไม่ น.ส.ศศิธร กล่าวว่า เราไม่ยึดติด การที่ตนเข้ามารับตําแหน่ง รัฐบาลก็มีหลักเกณฑ์อยู่แล้ว การที่เข้ามาอยู่ในระยะเวลา 4 เดือน ทําให้มองว่าตําแหน่งอยู่ไม่นานตํานานอยู่ตลอดไป