เอกนิติ ชื่นชม “วรภัค” โชว์สปิริตลาออก ยัน ไม่กระทบการทำงานกระทรวงการคลัง เผย นายกฯ จ่อตั้งคณะทำงาน สอบเข้มเส้นเงินสแกมเมอร์
เมื่อเวลา 12.10 น. วันที่ 24 ต.ค. 2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ให้สัมภาษณ์กรณีนายวรภัค ธันยาวงษ์ ลาออกจากตำแหน่ง รมช.คลัง ว่า ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของกระทรวงการคลัง ยังทำงานปกติ ทุกอย่างยังเหมือนเดิม
เมื่อถามกรณีมีการเปิดเอกสารของทางสิงคโปร์ ซึ่งมีการโอนคริปโตไปให้ภรรยาของนายวรภัค ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จะมีความชัดเจนในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง นายเอกนิติ กล่าวว่า นายวรภัคแสดงสปิริต อันนี้ต้องชื่นชม
นายเอกนิติ กล่าวต่อว่า นายวรภัคออกไปต่อสู้ในฐานะบุคคล ถือเป็นเจตนารมณ์ที่ท่านได้โทรศัพท์บอกตนว่า ท่านต้องการโชว์ ว่าไม่ต้องการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการต่อสู้ในเรื่องการกล่าวหาท่าน ก็ต้องให้ความเป็นธรรม ซึ่งนายวรภัคได้แถลงไปแล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัว
เมื่อถามย้ำว่า ในส่วนของ ก.ล.ต. จะต้องมีการตรวจสอบหรือไม่ นายเอกนิติ กล่าวว่า เข้าใจว่า วันนี้ (24 ต.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทย จะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อให้ตนดูแลเรื่องการเงิน ก็จะมี ก.ล.ต. เส้นทางทางการเงินทั้งหลาย
โดยวันนี้อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จะเสนอนายกฯ โดยมีตนเป็นประธาน และมี ก.ล.ต. เป็นองค์ประกอบแน่นอน