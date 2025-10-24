อนุทิน เปิดภูมิใจไทย รับ‘สุชาติ-ธนกร’สมัครเข้าพรรค ‘เฮ้ง’ยันขนสส.มาครบชัวร์ ‘ธนกร’ ยาหอม เสี่ยหนู นายกฯสมัยหน้า สส.รทสช.แห่ให้กำลังใจพรึบ
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 24 ต.ค.2568 ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ต้อนรับ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธนกร วังบุญคงชนะ รมว.อุตสาหกรรม แกนนำกลุ่ม 16 สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
โดยมีสส.พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เดินทางมาใหักำลังใจ อาทิ น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล สส.นครศรีธรรมราช น.ส.กุลวลี นพอมรบดี สส.ราชบุรี นายสันต์ แซ่ตั้ง สส.ชุมพร พล.ต.ต.สุรพล บุญมา สส.นครนายก นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ สส.ชลบุรี
นายวัชระ ยาวอหะซัน สส.นราธิวาส นายพันธ์ศักดิ์ บุญแทน สส.สุราษฎร์ธานี นายศาสตรา ศรีปาน สส.สงขลา นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ สส.บัญชีรายชื่อ และนายพิพิธ รัตนรักษ์ สส.สุราษฎร์ธานี
บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีแกนนำพรรคภูมิใจไทย อาทิ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานที่ปรึกษาพรรค นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกฯ ร่วมต้อนรับ
นายอนุทิน กล่าวว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สมาชิกใหม่และทีมงานที่มีคุณภาพ นำโดยนายสุชาติ และนายธนกร ทั้งสองคนเป็นน้องรักของตนที่รู้จักกันมานาน วันนี้ทั้งสองมาสมัครเป็นสมาชิกภูมิใจไทย เพื่อเตรียมการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ และจะช่วยบริหารพรรคร่วมกัน
วันนี้ได้บุคลากรทางการเมืองที่มีคุณภาพ ทำงานใกล้ชิดประชาชน ทุ่มเทและเสียสละทำงานเพื่อบ้านเมือง พรรคยินดีที่ได้คณะทั้งหมดมาเป็นสมาชิกพรรคและหวังว่าจะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนด้วยอุดมการณ์ที่แน่วแน่ มั่นคง ยึดถือประชาชน นี่คือเป้าหมายที่สำคัญของพรรคภูมิใจไทย
นายสุชาติ กล่าวว่า ในฐานะรัฐมนตรี และนักการเมืองที่รู้จักนายกฯมานาน ทำงานการเมืองมาด้วยกัน วันนี้ตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิก เพื่อทำงานการเมืองและเตรียมการเลือกตั้ง ทีมงานที่มาในวันนี้เป็นสจ. และอดีตสส. ส่วนสส.ที่มาให้กำลังใจวันนี้ ด้วยมารยาททางการเมืองยังมาถ่ายรูปด้วยไม่ได้ แต่ยืนยันว่าจะเข้ามาร่วมงานเมื่อถึงเวลาที่ต้องถ่ายเท พวกเรามาครบและจะมาเกินแน่นอน
เชื่อว่านายอนุทิน ที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะนำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปได้แน่นอน จึงตัดสินใจมาร่วมงานอยู่ในบ้านเดียวกัน เป็นครอบครัวเดียวกัน โดยมีเป้าหมายคือทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้า ก่อนหน้านี้ตนจะลงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทยเมื่อปี 2554 แต่การเมืองในช่วงนั้น จำเป็นต้องย้ายไปพรรคอื่นก่อน และใช้สโลแกนภูมิใจชล ภูมิใจไทย ได้กลับไปใช้อีกครั้ง
ด้านนายธนกร กล่าวว่า ตนเคยทำงานกับนายอนุทิน มาตั้งแต่ตนเป็นโฆษกประจำสำนักนายกฯ และเชื่อมั่นหัวหน้าพรรค ที่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ ครบเครื่องทั้งเศรษฐกิจและการเมือง ประสานงานได้ทุกทิศ มีความอ่อนหวานแต่เด็ดขาด
การตัดสินใจครั้งนี้เพราะยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงเชื่อว่าจะนำพาประเทศไปสู่วันข้างหน้าได้ และประทับใจเมื่อนายอนุทิน มาเป็นนายกฯได้ทำนโยบายที่ดีต่อประชาชน เช่น คนละครึ่งซึ่งเป็นประโยชน์กับประชาชนที่นำมาทำต่อและคิดว่านายกฯในอนาคตคงเป็นชื่อของนายอนุทิน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่นายอนุทิน สวมเสื้อพรรคภูมิใจไทยให้นายธนกร นายอนุทิน ได้ลงอักขระหลังเสื้อแจ็คเก็ตพรรคภูมิใจไทยและทุบหลังหยอกล้อ