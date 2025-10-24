‘อนุทิน’ เป็นประธานเปิด ‘เซ็นทรัลกระบี่’ ชูช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
กระบี่ – นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่ พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คมนาคม นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม และ น.สศศิธร กิตติธรกุล รมช.มหาดไทย
นายอนุทิน กล่าวว่า ยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัล กระบี่ อย่างเป็นทางการในวันนี้ การเปิดศูนย์การค้าแห่งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนขนาดใหญ่ ที่มีต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่
จ.กระบี่ เป็นมากกว่าเมืองท่องเที่ยว เป็นเมืองแห่งการลงทุน เมืองแห่งโอกาส และเป็นประตูสู่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน การมีศูนย์การค้าครบวงจรระดับประเทศย่อมเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวกระบี่ และตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
ขอให้เซ็นทรัล กระบี่ เป็นอีกจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้เข้ามาใช้จ่าย และใช้เวลาในกระบี่ให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด พร้อมอวยพรให้ศูนย์การค้าประสบความสำเร็จ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน ความมั่งคั่งของจังหวัดกระบี่ และประเทศไทยต่อไป