ทำเนียบรัฐบาล ลดธงครึ่งเสา ถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต
เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังสำนักพระราชวังออกประกาศ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต โดยเมื่อเวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่ได้เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา ก่อนลดธงลงครึ่งเสา เพื่อเป็นการถวายความอาลัย
ขณะที่ ในเวลา 10.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย จะประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ ที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อวางกรอบการจัดพระราชพิธี และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ จากเดิมที่ในวันนี้ (25 ต.ค.) นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ที่ประเทศมาเลเซีย
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ (26 ต.ค.) นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปมาเลเซีย เพื่อเข้าร่วมประชุม โดยคาดการณ์ว่าจะตรงกับการลงนามสันติภาพไทย-กัมพูชา ที่จะมีนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ร่วมสังเกตการณ์
แต่จะมีการประสานขอเลื่อนการลงนามจากช่วงบ่ายเป็นช่วงเช้า หากไม่สามารถเลื่อนได้ นายกฯ จะมอบหมายให้ รมว.ต่างประเทศ เป็นผู้ลงนามแทน
ส่วนการเดินทางเยือนเมืองคย็องจู สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค สมัยที่ 32 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 28 ต.ค. – 1 พ.ย.นี้ นายกฯ ได้มอบหมายนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ เดินทางเข้าร่วมประชุมแทน