ทำเนียบรัฐบาล ลดธงครึ่งเสา ถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังสำนักพระราชวังออกประกาศ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต โดยเมื่อเวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่ได้เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา​ ก่อนลดธงลงครึ่งเสา เพื่อเป็นการถวายความอาลัย

ขณะที่ ในเวลา 10.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย จะประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ ที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อวางกรอบการจัดพระราชพิธี และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ จากเดิมที่ในวันนี้ (25 ต.ค.) นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ที่ประเทศมาเลเซีย

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ (26 ต.ค.) นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปมาเลเซีย เพื่อเข้าร่วมประชุม โดยคาดการณ์ว่าจะตรงกับการลงนามสันติภาพไทย-กัมพูชา ที่จะมีนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ร่วมสังเกตการณ์​

แต่จะมีการประสานขอเลื่อนการลงนามจากช่วงบ่ายเป็นช่วงเช้า หากไม่สามารถเลื่อนได้​ นายกฯ จะมอบหมายให้ รมว.ต่างประเทศ เป็นผู้ลงนามแทน

ส่วนการเดินทางเยือนเมืองคย็องจู สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค สมัยที่ 32 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 28 ต.ค. – 1 พ.ย.นี้ นายกฯ ได้มอบหมายนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ เดินทางเข้าร่วมประชุมแทน

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคต
2

โปรดเกล้าฯ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เจ้าฟ้าทีปังกรฯ
3

พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ให้ท่านผู้หญิงและคุณหญิง 5 ราย
5

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ14จังหวัด เตือน ฝนตกหนักถึงหนักมาก
6

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 12 จังหวัด เตือน มรสุม ฝนตกหนักมาก
7

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศพรุ่งนี้ ทั้งฝนทั้งหนาว เปิดชื่อจังหวัดโดนถล่ม
8

ธนาคารกรุงไทย ประกาศยุติให้บริการแอปพลิเคชัน "เป๋าตุง"
9

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 24 ตุลาคม 2568
10

เปิดดวง 12 ราศี ดาวพุธย้าย 23-31 ต.ค.68 ราศีไหนมีข่าวดีเรื่องเงิน ได้เลื่อนขั้น โชคดีแบบฟลุ๊กๆ