“นายกฯ อนุทิน” โพสต์เฟซบุ๊ก ถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต
เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังสำนักพระราชวังออกประกาศ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย โพสต์รูปภาพบนเฟซบุ๊ก โดยมีข้อความระบุว่า “น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” เพื่อถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นอกจากนี้ เพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า ได้เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นภาพขาวดำเพื่อถวายความอาลัยด้วยเช่นกัน