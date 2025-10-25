“นายกฯ อนุทิน” น้ำตาคลอ ประเทศสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต

เมื่อเวลา 10.05 น. วันที่ 25 ต.ค. 2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินทางถึงทำเนียบรัฐบาล

โดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายกฯ เปิดเผยว่า วันนี้ครม.จะประชุมเพื่อเตรียมงานพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติ ซึ่งจะเตรียมการทุกอย่างให้เรียบร้อย

เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความรู้สึกหลังสำนักพระราชวังประกาศว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต นายอนุทิน ถึงกับเงียบไประยะหนึ่ง ก่อนกล่าวว่า “เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะให้สัมภาษณ์ นายกฯ มีสีหน้าโศกเศร้า และดวงตาแดงก่ำ

