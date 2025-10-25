อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เปลี่ยนใช้รถประจำตำแหน่ง เศรษฐา-อิ๊งค์ เคยใช้ลงพื้นที่ต่างจังหวัด
วันที่ 25 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เปลี่ยนใช้รถยนต์ประจำตำแหน่งเป็นรถ All NEW Lexus LM 350h Executive 4-Seater สีเงิน Sonic Titanium ทะเบียน 5 ขส 45 กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นรถยนต์ที่นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกฯ และน.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ เคยใช้ลงพื้นที่ตรวจราชการต่างจังหวัด
ก่อนนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนของมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ขอความร่วมมือภาคธุรกิจบันเทิง และสถานบันเทิง งดหรือลดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงตามความเหมาะสม
นายอนุทิน ยืนยันว่า รัฐบาลไม่ได้สั่งห้ามภาคเอกชนจัดงานรื่นเริงหรือคอนเสิร์ต ขณะนี้มีความชัดเจนแล้ว ซึ่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงแล้วว่าไม่ได้ห้ามอะไรที่เกินงาม
เมื่อถามว่า มีข้อสงสัยจากภาคประชาชนว่างานแต่งงานหรืองานบวช สามารถดำเนินการได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า อะไรที่เป็นประเพณีก็ปฏิบัติตามปกติ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจได้เลย ส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็สามารถมีได้เป็นปกติอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า มีการกำหนดเวลาเปิด-ปิดหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ทำได้เหมือนเดิม แต่ตนได้รับการรายงานจาก รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาว่าผู้ประกอบการทั้งหลายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ก็ต้องกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ ที่พวกท่านพยายามที่จะไม่ทำให้เป็นโทนหนัก และพยายามทำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงพยายามจะประกาศให้ผู้ที่มาใช้บริการหรือมาร่วมกิจกรรมรับทราบว่า ขณะนี้อยู่ในห้วงเวลาในการถวายความอาลัย เพื่อให้เข้าใจว่าจะได้ไม่เต็มแม็ก โดยจะมีการถวายพระเกียรติก่อนการแสดง ก็ขอขอบพระคุณในการให้ความร่วมมือ และมั่นใจว่าผู้ประกอบการทั้งหลายใช้ดุลยพินิจในทางที่เหมาะที่ควรได้