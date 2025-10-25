“นายกฯ” เดินทางถึงมาเลเซียแล้ว เตรียมร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47
เมื่อเวลา 21.30 น. วันที่ 25 ต.ค.68 (ตามเวลาท้องถิ่นมาเลเซีย ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมด้วยคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานทหารซูบัง (Subang Air Base) มาเลเซีย
โดยมี ดาโต๊ะ ซรี โมฮาเม็ด คาเล็ด นอร์ดิน (Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของมาเลเซีย ในฐานะผู้แทนรัฐบาลมาเลเซีย ให้การต้อนรับ
โดยในช่วงค่ำ นายกรัฐมนตรีจะรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 และการและการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมที่พัก เพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมการประชุมในวันพรุ่งนี้ (26 ต.ค.)