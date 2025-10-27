‘นฤมล’ แจงคำสั่งงดกิจกรรมรื่นเริง ไม่กระทบกีฬาสี – กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่ปิดกั้นการแสดงออกนักเรียน

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.68 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า กรณีที่มีการเผยแพร่หนังสือด่วนที่สุดของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ซึ่งขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัดงดจัดกิจกรรมที่มีลักษณะรื่นเริงเป็นเวลา 1 ปี เพื่อแสดงความอาลัย

เบื้องต้นได้ประชุม ผู้บริหารองค์กรหลักศธ.ทั้งหมด ถึงประเด็นความไม่เข้าใจในแนวทางปฎิบัติต่างๆ ในห้วงเวลาแห่งการไว้อาลัย โดยที่ประชุมมีข้อสรุปร่วมกันว่า การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการเรียนการสอน หรือกิจกรรมที่เสริมการสอนและเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมของชนชาติใดศาสนาใด ศธ.ไม่ได้สั่งห้ามหรือปิดกั้นการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมได้ตามปกติ และไม่มีการสั่งงด

นางนฤมล กล่าวต่อว่า ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากหลักสูตรเสริมการสอนนั้น เช่น กิจกรรมเลี้ยงอำลาจบการศึกษา งานเลี้ยงส่งข้าราชการ หรือศิษย์เก่า เป็นต้น ก็ยังสามารถทำได้ แต่อาจจะต้องขอความร่วมให้จัดกิจกรรมตามรูปแบบที่เหมาะสม สำหรับขั้นตอนการดำเนินการต่อจากนี้ไปผู้บริหารในแต่ละองค์กรหลักของศธ.จะไปชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติในส่วนอื่นๆ ตามลำดับต่อไป เพื่อวางกรอบแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นกลางและตรงกัน

“ดิฉันขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีความเป็นห่วงต่อพัฒนาการการเรียนของนักเรียน ซึ่งศธ.ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เช่นกัน ดังนั้นขอให้มั่นใจว่า ผู้บริหารของศธ.แต่ละองค์กรจะไปสื่อสารถึงผู้ปกครองและสถานศึกษาให้ชัดเจนอย่างแน่นอน ส่วนประเด็นเรื่องการไว้ทุกข์นั้น ขอชี้แจงว่าศธ.เป็นหน่วยงานการศึกษา ต้องยึดตามมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)” นางนฤมล กล่าว

