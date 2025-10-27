ปชป.คึกคัก เจะอามิง นำอดีต สส.-ผู้สมัคร-แกนนำมุสลิม พบกก.บห.ชุดใหม่ ประกาศยืนหยัดอุดมการณ์ปชป. ‘ชัยชนะ’เผยเร่งร่างนโยบาย ประชาชนจับต้องได้ ชูกระจายอำนาจ สู้ศึกเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2568 ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายเจะอามิง โตะตาหยง อดีต สส.นราธิวาส และรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคณะอดีต สส. อดีตผู้สมัคร และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ เข้าพบคณะกรรมการบริหารพรรค ชุดใหม่ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ ยืนยันร่วมอุดมการณ์กับพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้ง โดยระบุว่า รอคอยวันที่พรรคจะกลับมาแข็งแกร่งภายใต้การนำของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค
โดยมีนายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรค ดูแลภาคใต้ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
นายชัยชนะ กล่าวขอบคุณแกนนำจากชายแดนใต้ ว่าเป็นมิติใหม่ ที่พรรคกำลังเดินหน้าเปิดรับผู้สนใจเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้สมัคร สส. ซึ่งบทบาทของ นายเจะอามิง ที่ได้รับเลือกเป็นรองเลขาธิการพรรคฯใน กก.บห.ชุดใหม่ ถือเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งประเทศและในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งจะเข้ามาขับเคลื่อนการแก้ปัญหาระดับชาติและระดับภูมิภาคอย่างจริงจัง
นายชัยชนะ กล่าวต่อว่า กก.บห.ชุดใหม่กำลังเร่งยกร่างนโยบายสำคัญที่เป็นปัญหาของประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ยาเสพติด การศึกษา สาธารณสุข โดยเฉพาะปัญหาความมั่นคงชายแดนใต้ โดยยืนยันหลักการของนายอภิสิทธิ์ว่า การแก้ปัญหาจะไม่ทำแบบชั่วคราว แต่ต้องทำอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการทำลายวงจรยาเสพติด และการรับมือกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่กำลังระบาดหนัก เช่น สแกมเมอร์ออนไลน์
นายชัยชนะ กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคแรกที่เคยยกร่างพ.ร.บ.กระจายอำนาจ และในการเลือกตั้งครั้งหน้า พรรคจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ยืนยันว่าประชาธิปัตย์เป็นพรรคแรกที่ยกร่างพ.ร.บ.กระจายอำนาจองค์กรปกครองสู่ท้องถิ่น ยกฐานะสภาตำบลเป็นองค์การตำบล ยกฐานะสุขาภิบาลเป็นสภาตำบล ยกฐานะสภาจังหวัดเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะยังให้ความสำคัญกับเรื่องกระจายอำนาจ วันนี้ปัญหางบประมาณท้องถิ่นก็คือ พ.ร.บ.กระจายอำนาจ ปี2542 เดิมเขียนว่าต้องถ่ายโอนงบประมาณให้กับท้องถิ่นไม่ต่ำกว่า35% จากวันนั้นมาถึงวันนี้ 20 กว่าปี ได้รับแค่29.5% วันนี้พรรคประชาธิปัตย์ต้องกล้าพูดว่าในอนาคต ส่วนกลาง60% ส่วนท้องถิ่น 40 % และต้องไม่เป็นวาทะกรรม ต้องพูดและทำจริงๆ
“ผมเชื่อว่าการเลือกตั้งวันข้างหน้าเป็นการแข่งขันทางด้านความคิด ถ้าเรานำเสนอนโยบายที่ประชาชนชาวไทยจับต้องได้ และเชื่อมั่นว่าเราและมีความหวังกับเขาได้ เราจะกลับมาเป็นพรรคขนาดใหญ่ได้อีกครั้ง” นายชัยชนะ กล่าว
ด้าน นายเจะอามิง กล่าวว่า ยินดีและภูมิใจที่พรรคได้ปรับเปลี่ยนแนวทางต่อสู้ทางการเมือง โดยเฉพาะการนำคนรุ่นใหม่กลับมาเพื่อฟื้นฟูพรรค ตนและคณะพร้อมเป็นกำลังส่วนหนึ่งขับเคลื่อนตามที่พรรคต้องการ
พวกเราได้ติดตามพรรคต่างๆ พูดถึงปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็มีเพียงพรรคประชาธิปัตย์ที่มีจุดยืนที่พูดเรื่องความไม่สงบชายแดนภาคใต้ สะท้อนเสียงของคนในพื้นที่ว่ามีความยินดีและเชื่อมั่นในอุดมการณ์ดั้งเดิมของพรรคฯที่เข้าใจและให้ความสำคัญกับความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดและพี่น้องมุสลิมเสมอมา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดทั้งวัน บรรยากาศที่สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ ยังคงคึกคักไปด้วยสมาชิกพรรคทั้งเก่าและใหม่จากทั่วประเทศเดินทางเข้ามาสมัครสมาชิกพรรคอย่างต่อเนื่อง ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก