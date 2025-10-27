ชูวิทย์ เผยแต่ก่อนมี ตั๋วช้าง ตอนนี้มี ตั๋วหนู แต่งตั้งสุดสเปเชี่ยล นายพล ตร.นอกวาระ ต่อไปคงมี ตั๋วหมู ตั๋วหมา ไม่ต้องทำงาน รอวิ่งรับใช้ง่ายกว่าเร็วกว่า

วันที่ 27 ต.ค.68 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ นักธุรกิจและอดีตนักการเมือง โพสต์ข้อความในเพจ ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ โดยระบุว่า แต่ก่อน ”ตั๋วช้าง“ ตอนนี้ “ตั๋วหนู”

ยุคก่อนมีแต่งตั้งตำรวจ สส.โรม แฉมี “ตั๋วช้าง“ ข้ามหัวข้ามห้วย พรวดแซงคนอื่นขึ้นมา ภาษาตำรวจเขาบอกมี ”ตั๋ว“ สารพัด ฝากฝังจากผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณ หรือนักการเมืองใหญ่ฝั่งรัฐบาล แต่ตั๋วไหนๆ ก็ต้องหลบไป เมื่อเจอ ”ตั๋วช้าง“ อย่างที่ สส.โรม ว่าไว้ เป็นที่กล่าวขาน

ถึงยุคนี้กลายเป็น “ตั๋วหนู” แต่ไม่ใช่หนูเล็กๆ เป็น “หนูอนุทิน” นายกฯ 4 เดือนของเรา ที่เล่นแต่งตั้งตำรวจระดับ “ผู้ช่วย ผบ.ตร.” ขึ้นมานอกวาระ อ้างว่าจำเป็นขาดแคลน เพราะมีตำรวจเกษียณ เอาไปช่วยรับงานแจ้งความ เรื่องร้องเรียน

แหม! มันช่างขาดแคลนเอาเสียจริงๆ จังๆ แต่สแกนแล้วข่าวบอกเป็น “ตั๋วหนู” ทั้งที่ “โผนายพล” เพิ่งแต่งตั้งจบไปเดือนก่อนนี้เอง

แต่ “นายพล ก.” คนนี้ “สเปเชี่ยล” จริงๆ แต่งตั้งกัน “นอกวาระ“ แสร้งเอาอีก 2 ตำแหน่งเข้าประชุมบังหน้าเป็น ”ไม้ประดับ“ แต่ที่จริงเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้คนคนเดียว คือ “นายพล ก.“ โดยปกติต้องไปรอแต่งตั้งกันอีกทีเดือนตุลาคมปีหน้า แต่นี่เล่นใช้วิธีการแบบมหาดไทย ตั้งกันนอกวาระรวดเร็วทันใจเสียยิ่งกว่า “ตั๋วช้าง”

บรรดา “ก.ตร.” ถึงกับยอมให้ผ่าน ทำเสียหลักการ อ้างเอาสีข้างเข้าถู เพราะกลัวหลุดจากเก้าอี้

อย่างนี้ประเทศไทยต่อไปคงมี “ตั๋วหมู ตั๋วหมา” ไม่ต้องทำงาน รอวิ่งรับใช้หาเด็กไซด์ไลน์ไปบริการผู้ใหญ่ ง่ายกว่าเร็วกว่า ได้ ”ตั๋ว“ อย่างเดียวเป็นอันผ่าน ไม่ต้องมีกฎเกณฑ์อะไร

ไม่เชื่อลองไปถามคนช้ำใจอย่าง พลตำรวจตรี จรูญเกียรติ์ ปานแก้ว หรือ “บิ๊กเต่า” ที่ออกหน้าลุยจนคนเห็นผลงานไปทั่ว แต่ไม่เห็นมี ”ตั๋วเต่า“ เสียที

เดี๋ยวนี้เป็น ”ยุคสีเทา“ รัฐมนตรีเทา นักการเมืองเทา ตำรวจเทา จึงมี ”ตั๋วเทา” ไปทั่ว จะปราบสแกมเมอร์ ก็ดันไปตั้งรัฐมนตรีเกษตรนั่งหัวโต๊ะ ชาวบ้านนั่งหัวเราะกันท้องแข็ง

อย่างนี้ เมื่อไหร่จะหมด “สีเทา” เสียทีประเทศไทย

