โฆษก รบ.แจง นายกฯ ไม่ได้ระบุว่าไทยรุกล้ำพื้นที่กัมพูชา แค่เปรียบเทียบการบริหารจัดการที่เป็นธรรม กรณีกัมพูชารุกล้ำไทยต้องมีแผนหาที่อยู่ใหม่ให้คนของตัวเอง
วันที่ 27 ต.ค.68 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีที่เกิดความไม่เข้าใจจากการให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางปฏิบัติตามถ้อยแถลงระหว่างนายกรัฐมนตรีไทย และกัมพูชาที่มีการลงนามที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 26 ต.ค.68
ซึ่งกัมพูชาต้องทำตามข้อตกลง 4 ข้อให้เห็นในทางปฏิบัติทั้งการถอนอาวุธหนัก การเก็บกู้ทุ่นระเบิด การปราบปรามสแกมเมอร์ และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน ซึ่งในการจัดการพื้นที่ชายแดนที่ยังมีปัญหา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงพื้นที่ที่ไทยล้ำพื้นที่ของกัมพูชาก็มีนั้น เป็นการพูดเชิงเปรียบเทียบในการบริหารจัดการพื้นที่ เป็นการตอบข้อซักถามเรื่องบริหารจัดการพื้นที่ทับซ้อน ตามข้อตกลงที่ 4
“ท่านเปรียบเทียบว่าในการบริหารจัดการในข้อที่ 4 ถ้าไทยรุกล้ำไปฝั่งเขาก็ต้องเอากลับมา หาที่ให้อยู่ ซึ่งการที่กัมพูชารุกล้ำมาฝั่งไทยก็ต้องหาที่ให้คนที่รุกล้ำฝั่งไทยอยู่ใหม่ ในเชิงบริหารจัดการควรทำเช่นนั้น” นายสิริพงศ์ กล่าว
โฆษกรัฐบาล กล่าวย้ำว่า นายกฯ พูดถึงการบริหารจัดการที่เป็นธรรม ไม่ได้ไปเฉพาะเจาะจงหรือชี้ว่ามีตรงไหนที่ไทยไปรุกล้ำกัมพูชา และการแก้ปัญหาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง