‘เอกนิติ’ แจงปมไทยเปิดตลาดให้สหรัฐฯ 99% เป็นผลเจรจาจากทีมชุดก่อน ยันมีเวลาให้ปรับตัว ชี้ 1% ที่สงวนไว้ครอบคลุมสินค้าหลายรายการ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตัวเลขการเปิดตลาดสินค้าให้สหรัฐฯ ถึง 99% เป็นกรอบการเจรจาที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นทีมไทยแลนด์ชุดเดิมอยู่แล้ว ซึ่งขณะนี้รายละเอียดยังเป็นแค่ Joint Declaration

สำหรับตัวเลขที่กันไว้อีก 1% นั้น จะครอบคลุมสินค้าหลายรายการ ซึ่งได้ศึกษาไว้แล้ว โดยขณะนี้เป็นเพียงการตั้งกรอบกว้าง ๆ เท่านั้น ทุกเรื่องยังต้องมีการลงรายละเอียดเพิ่มเติม และยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและเตรียมข้อมูลของทีมงาน

แม้บางประเด็นจะอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเจรจา แต่ทุกเรื่องยังมีเวลาให้ปรับตัว เช่น การเปิดตลาดสินค้าเกษตรที่ไม่สามารถเปิดได้ทันทีทั้งหมด เพราะมีโควตาและต้องพิจารณาเรื่องระยะเวลาอย่างรอบคอบ”

