ทัพเรือ ยินดี ไทย-กัมพูชา ลดตึงเครียดทางทหาร แต่ความขัดแย้งยังอยู่ ทั้งทุ่นระเบิดชายแดน รุกล้ำอธิปไตย เฟกนิวส์ การยั่วยุสร้างสถานการณ์ จำเป็นต้องจัดกำลังป้องกัน

วันที่ 27 ต.ค. 2568 ตามที่ได้มีการเปิดเผยถ้อยแถลงผลการหารือระหว่าง นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 อย่างเป็นทางการนั้น

กองทัพเรือ มีความยินดีต่อการดำเนินการผ่านกลไกทางการทูต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงร่วมของทั้งสองประเทศ ในการลดความตึงเครียดทางการทหาร และส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันต่อเอกราช อธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพแห่งดินแดน และอัตลักษณ์ของชาติ โดยเฉพาะรัฐบาลไทยที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีมาตลอดตั้งแต่ต้น

อย่างไรก็ตาม กองทัพเรือเห็นว่า สาเหตุแห่งความขัดแย้งระหว่างสองประเทศยังคงดำรงอยู่ ทั้งในประเด็นการปักปันเขตแดนซึ่งยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ในระยะเวลาอันใกล้ การคงอยู่ของทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนที่ยังมีศักยภาพในการสร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของทั้งทหารและพลเรือน การรุกล้ำอธิปไตย และการให้ข่าวบิดเบือนเพื่อสร้างทัศนคติในเชิงลบต่อประเทศไทย

ดังนั้น กองทัพเรือจึงจำเป็นต้องดำรงความพร้อมในการใช้กำลังเพื่อการป้องปรามและป้องกันประเทศ จากการยั่วยุหรือการสร้างสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ กองทัพเรือจะยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการรักษาอธิปไตยทั้งทางบกและทางทะเลอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสาเหตุแห่งความขัดแย้งทั้งหมดจะได้รับการแก้ไข และสันติภาพอันยั่งยืนระหว่างทั้งสองประเทศจะบังเกิดขึ้นอย่างแท้จริง

