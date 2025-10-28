พิพัฒน์ นั่งหัวโต๊ะถกครม. เผย นายกฯ ให้ สปน.รวบรวมข้อมูลการจัดงานพระราชพิธีบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ชาติ สื่อโทรทัศน์-วิทยุ เผยแพร่พระราชกรณียกิจ กต.เตรียมต้อนรับประมุข-แขกตปท.
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 ต.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย มอบหมาย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องจากนายกฯ ติดภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 25-28 ต.ค. ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
นายพิพัฒน์ กล่าวเปิดการประชุมครม.ตอนหนึ่งว่า นายกฯมีข้อสั่งการฝากตนให้ช่วยชี้แจง คือ การชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม และงานต่างๆ ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสาธารณะ รวมทั้งกระแสวิจารณ์กรณีการงดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงนั้น
นายกฯฝากเน้นย้ำกับครม. ทุกท่าน เพื่อช่วยกันชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงานในสังกัด และประชาชนว่ารัฐบาลไม่เคยมีมติหรือข้อสั่งการให้หน่วยงานราชการ รวมถึงภาคเอกชน งดการจัดกิจกรรมใดเป็นการเฉพาะ เพราะรัฐบาลมีความเข้าใจดีว่าภาคธุรกิจ และการท่องเที่ยวมีการวางแผนกิจกรรมล่วงหน้า และมีต้นทุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ดังนั้น การจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นตามวัฒนธรรม และประเพณียังคงจัดได้ โดยขอความร่วมมือให้ใช้ดุลยพินิจ ปรับรูปแบบให้เหมาะสม และสมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความเคารพ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทั้งนี้ ขอฝากให้ทางโฆษกประจำสำนักนายกฯ กรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงด้วย
นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า การมอบหมายหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเหมาะสม นายกฯ จึงเห็นควรมอบให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการเพิ่มเติม โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่าย ปฎิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาร่วมงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ
เพื่อให้การเตรียมการระหว่างพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง และเหมาะสม โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่าย ปฎิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาร่วมงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพอย่างเข้มแข็งทั้งการเดินทาง สุขภาพอนามัย อาหารน้ำดื่ม และที่พัก รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย
นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า นายกฯ ยังมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ร่วมกับส่วนราชการเก็บรวบรวมข้อมูล การดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีทั้งหมด เพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ของชาติต่อไป
และให้กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ประสานขอความร่วมมือให้สื่อโทรทัศน์ และวิทยุ พิจารณาเสนอรายการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ตามแนวพระราชดำริในเรื่องต่างๆ
อีกทั้งมอบหมายให้นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงประชาชน เกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำออกพระนาม การใช้ถ้อยคำภาษาเรียกขาน หรือเรื่องต่างๆ ที่เหมาะสม
นายพิพัฒน์ กล่าวอีกว่า ส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนด้านการจราจร การถวายอารักขา และการรักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ขณะที่กระทรวงวัฒนธรรม ให้เตรียมการเกี่ยวกับการสร้างพระเมรุ โดยขอพระราชวินิจฉัยจากองค์ที่ปรึกษาที่จะดำเนินการแต่งตั้งตามมติครม.เมื่อวันที่ 25 ต.ค.68 เรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต และให้ส่วนราชการอื่นๆ โดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย เตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินการเต็มไปด้วยความเรียบร้อย
นอกจากนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดูแลและจัดเตรียมการต้อนรับกรณีที่มีพระประมุข ประมุข และพระราชวงศ์ หรือผู้นำแห่งรัฐต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศที่จะเดินทางมาประเทศไทย เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีดังกล่าว และให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์หนังสือพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแจกจ่ายให้กับ ครม. และประชาชน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (28 ต.ค.) มีคณะรัฐมนตรีแจ้งลาประชุม 5 คน ประกอบด้วย นายอนุทิน นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.แรงงาน และนายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ขณะที่ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์