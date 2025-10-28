ทภ.2 ถกกัมพูชายังไม่จบ ปมถอนอาวุธ ทั้งจรวด ปืนใหญ่ รถถัง ที่เป็นภัยคุกคามประชาชน ขีดเส้นขนออกจากพื้นที่ใน 3 สัปดาห์
วันที่ 28 ต.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ จ.สุรินทร์ พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบหมายให้เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ประชุมหารือกับผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 4 กัมพูชา เพื่อกําหนดแผนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม (ACTION PLAN)
การประชุมเริ่มตั้งแต่ เวลา 10.00 น. – 12.00 น. จากนั้นมีการพักประชุม และมาประชุมกันใหม่ในเวลา 13.00 น.- 16.00 น. ก่อนจะพักประชุมอีกครั้ง
โดยมีประเด็นสําคัญ เรื่องแผนการถอนอาวุธ แบ่งเป็น 3 ระยะ และ 3 ประเภทอาวุธที่เป็นภัยคุกคามต่อประชาชน คือ 1.จรวด (BM-21) 2.ปืนใหญ่ 3.ยานเกราะและรถถัง โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกัน ที่จะถอนออกจากพื้นที่ภายใน 3 สัปดาห์ ซึ่งส่งผลกระทบที่เป็นภัยคุกคามต่อประชาชน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมยังหารือไม่ถึงการถอนอาวุธในช่วงสัปดาห์ที่ 6 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายเพราะยังพูดคุยไม่จบ และการประชุมจะมีขึ้นอีกในเวลา 18.00 น. และในเวลา 20.00 น.