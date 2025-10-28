พท.เปิดให้ สส.แสดงความเห็นเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ อ๋อย ยังแรง เผยมี 4-5 ชื่อเข้าชิง ไร้คนตระกูลชินวัตร ชี้สเปคต้องรอบด้าน รู้เศรษฐกิจ พร้อมขึ้นเวทีดีเบต ย้ำหัวหน้าพรรคไม่จำเป็นต้องเป็นแคนดิเดตนายกฯ ด้าน อิ๊งค์ แนะกลางที่ประชุม ขอเปิดกว้างช่วยเสนอคนนั่งคุมเพื่อไทย
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 28 ต.ค.68 มีการประชุม สส.พรรคเพื่อไทยประจำสัปดาห์ โดยมีนายชูศักดิ์ ศิรินิล รักษาการรองหัวหน้าพรรค ฐานะรักษาการหัวหน้าพรรค นายสรวงศ์ เทียนทอง รักษาการเลขาธิการพรรค นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ทำหน้าที่ประธานการประชุม รวมทั้ง น.ส.แพทองธาร? ชินวัตร? อดีตหัวหน้าพรรค ในฐานะสมาชิกพรรค เข้าร่วมประชุมด้วย
ที่ประชุมได้มีการหารือถึงคุณสมบัติ รวมถึงตัวบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ โดยได้เปิดให้ สส.ได้พูดคุยกันอย่างกว้างขวาง อาทิ นายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ สส.บัญชีรายชื่อ ได้ลุกขึ้นพูดว่า ขณะนี้พรรคเพื่อไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน หัวหน้าพรรคคนใหม่ต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ สามารถโชว์บนเวทีดีเบตกับพรรคต่างๆ ได้ สามารถยืนบนเวทีสาธารณะทั้ง กทม. ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้ ซึ่งไม่อยากบีบบังคับหรือชี้นำใคร แต่ส่วนตัวเห็นว่านายจาตุรนต์มีความเหมาะสม จากนั้นก็มี สส.บางส่วนลุกขึ้นพูดสนับสนุนไปในทิศทางเดียวกัน
จากนั้นเวลา 16.30 น. นายดนุพร ปุณณกันต์ รักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงภายหลังการประชุมว่า เนื่องจากสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการประชุม สส. ได้กำชับ สส.ว่าจะมีกฎหมายใดบ้างเข้าสู่สภาฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ส่วนในวันที่ 31 ต.ค. ที่จะมีการประชุมใหญ่วิสามัญ ในเวลา 09.30 น.-13.30 น. เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่และกรรมการบริหารชุดใหม่นั้น ตามปกติในการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรค หรือการประชุมสามัญของพรรคเพื่อไทย จะเป็นการประชุมแบบเปิด คือมีการถ่ายทอดบรรยากาศออกมาสู่ภายนอก แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน พรรคเพื่อไทยได้มีการปรับรูปแบบเป็นการประชุมภายใน โดยไม่มีการถ่ายทอดภาพและเสียงออกมา โดยหลังกระบวนการเสร็จสิ้นจะมีการส่งข่าวให้สื่อมวลชนได้รับทราบ
นายดนุพร กล่าวว่า นอกจากนี้ยังปรับเปลี่ยนรูปแบบเรื่องการแต่งกาย เนื่องจากอยู่ในช่วงของการไว้อาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจะให้ผู้ร่วมประชุมสวมสูทผูกไทด์สีดำ และก่อนเริ่มประชุมจะมีพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งนี้ ส่วนคำถามว่าจะได้ใครเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่นั้น ในที่ประชุมวันนี้ได้มีการถกถึงคุณสมบัติของหัวหน้าพรรคคนใหม่ รวมทั้งกรรมการบริหารพรรค สำหรับหัวหน้าพรรคมีการเสนอเข้ามาประมาณ 4-5 ชื่อ ซึ่งทั้งหมดยังไม่ได้รับการยืนยันว่าใครเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ แต่เมื่อมีรายชื่อก็ให้ สส.ใช้เวลา 2-3 วันก่อนการประชุม ไปคิดตรึกตรองให้ตกผลึกว่าในวันประชุมจะเสนอชื่อท่านใดขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบ้าง แต่วันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป
นายดนุพร กล่าวต่อว่า ในการประชุมกรรมการบริหารพรรค และการประชุม สส.รายภาค นายสรวงศ์ได้มอบการบ้านให้แต่ละภาค เสนอสัดส่วนรองหัวหน้าพรรคและกรรมการพรรค ส่วนในที่ประชุมใหญ่ก็เป็นการพูดคุยเรื่องคุณสมบัติ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการนำข้อมูลให้สมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนไปพิจารณา โดยจะทราบในวันประชุมใหญ่ว่ามีชื่อใดบ้างที่จะเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ซึ่ง 4-5 ชื่อที่มีผู้เสนอในวันนี้มีทั้งรายชื่อที่สื่อนำเสนอไปแล้ว และรายชื่อใหม่ที่ยังไม่ได้พูดถึง
ส่วนเรื่องคุณสมบัติมีการพูดถึง 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นรุ่นใหญ่ว่าสมควรหรือไม่ที่จะเป็นหัวหน้าพรรค และมีการพูดถึงการเลือกตั้งในครั้งหน้า ซึ่งหัวหน้าพรรคต้องเป็นคนที่รู้เรื่องเศรษฐกิจ สามารถนำนโยบายพรรคไปดีเบตต่างๆได้ เนื่องจากในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาปี 2566 ที่มี น.ส.แพทองธาร เป็นหัวหน้าพรรค ขณะนั้นอยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ จึงไม่ได้ไปดีเบต ดังนั้นหัวหน้าพรรคคนใหม่จึงควรเป็นคนที่มีความรู้เรื่องนโยบายที่พรรคจะหาเสียงอย่างรอบด้านมากขึ้น เพื่อให้สามารถออกไปดีเบตกับหัวหน้าพรรคการเมืองอื่น และแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคอื่นได้
“วันนี้น.ส.แพทองธาร ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยบอกว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาในที่ประชุมใหญ่ของพรรค เพื่อให้นำไปเป็นข้อมูลและเตรียมพร้อมในการตัดสินใจวันที่ 31 ต.ค.” นายดนุพร กล่าว
เมื่อถามว่าที่ประชุมวันนี้มีการเสนอชื่อคนตระกูลชินวัตรเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่ นายดนุพร กล่าวว่า วันนี้ยังไม่มีคนนามสกุลชินวัตรถูกเสนอชื่อขึ้นมา และคิดว่าในวันที่ 31 ต.ค.นี้ก็ไม่น่ามีการเสนอชื่อคนนามสกุลชินวัตร
เมื่อถามว่าหัวหน้าพรรคจำเป็นต้องเป็นแคนดิเดตนายกฯ หรือไม่ในสถานการณ์ขณะนี้ นายดนุพร กล่าวว่า ถ้าดูตามสถานการณ์ในอดีต หัวหน้าพรรคไม่จำเป็นต้องเป็นแคนดิเดตนายกฯ