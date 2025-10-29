“นายกฯ” ย้ำชัด ไม่มียกเลิกจัดงานลอยกระทง แจ้ง ปลัดมท. ออกหนังสือแจงแนวทาง หน่วยงานราชการแล้ว ชื่นชม คอนเสิร์ต Blackpink ดำเนินการได้สวยงาม แม้เป็นช่วงไว้อาลัย ทุกคนให้เกียรติ

29 ต.ค. 68 – ที่ท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ที่บางจังหวัดมีปัญหา ในเรื่องการยกเลิกจัดงาน ว่า

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีการทำหนังสือชี้แจงอย่างชัดเจนแล้ว โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อทำความเข้าใจกับส่วนราชการแล้ว พร้อมยืนยันว่า ไม่มีการยกเลิกการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง

ส่วนที่มีคนออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดงานตามประเพณี ที่ควรอนุรักษ์ไว้ ที่อย่างน้อยก็เป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายกฯ กล่าวว่า ในเรื่องของกิจกรรมการเทิดพระเกียรติ เราก็ทำโดยตลอด ไม่ใช่ทำแค่ในช่วงของงานพระราชพิธี พระบรมศพ เท่านั้น ซึ่งมีโอกาสใดที่จะต้องจัดงานเฉลิมพระเกียรติ อย่าง วันเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่ 9 เราก็ยังคงให้มีการจัดกิจกรรมเหล่านั้นอยู่

ส่วนในเรื่องของการดำเนินการอะไรต่างๆ ก็มีวิธีในการประกาศ เนื่องจากเราอยู่ในช่วงไว้อาลัย ก็ขอให้ทุกคนได้พิจารณาการแสดงออกต่างๆ โดยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี แม้แต่ในสัปดาห์ที่แล้ว ที่มีการจัดคอนเสิร์ต Blackpink ก็สามารถดำเนินการได้อย่างสวยงาม โดยทุกคนให้เกียรติ

เมื่อถามว่า แต่ในส่วนราชการดูเหมือนว่า ยังปัญหาในเรื่องการจัดงาน นายกฯ ระบุว่า อย่าเพิ่งแต่เลย มันไม่มีหรอก โดยเฉพาะในส่วนราชการ จัดการได้อยู่แล้ว เพราะเรามีมาตรการ มีแนวทางในการดำเนินการอยู่แล้ว ไม่ต้องเป็นห่วงราชการ

