“นายกฯอนุทิน” บินเกาหลีใต้ ประชุมเอเปค คุยผู้นำมหาอำนาจโลก หวังสร้างโอกาสการค้า และสนับสนุนซึ่งกันและกัน เตรียมถก “สีจิ้นผิง” ขายข้าวให้จีน 5 แสนตัน
29 ต.ค. 68 – ที่ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.หาดไทย กล่าวก่อนเดินทางร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่32 เมืองคย็องจู สาธารณรัฐเกาหลี ถึงความคาดหวังที่ประเทศไทย จะได้ประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้ ว่า
เราจะได้เจอผู้นำหลายประเทศ อาทิ จีน แคนาดา เกาหลีใต้ บรูไน อาจจะ รวมถึง ญี่ปุ่น ด้วย และคาดว่า จะได้เจอ นายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ซึ่งลำดับที่นั่ง ตัวอักษรในการนั่งระหว่างที่ T (Thailand) และ U หรือ (United States) อยู่ติดกัน ล้วนและเป็นโอกาสที่จะได้หารือโดยเฉพาะการค้าขาย และแสวงหาความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน
เมื่อถามว่า มีโอกาสเจอผู้นำจีน เพื่อพูดคุยเรื่องแรร์เอิร์ธ หลังมีความกังวลว่า ประเทศไทยจะต้องถ่วงดุลทั้งประเทศจีน และประเทศสหรัฐฯ นายอนุทิน กล่าวว่า ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ที่ประเทศมาเลเซีย ที่ผ่านมาได้เจอ นายกฯของประเทศจีน ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไร แต่คราวนี้ จะเจอกับสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน และเรื่องอื่นที่สำคัญกว่านี้เยอะ เช่น ที่จะต้องเสนอ ให้เขาเร่งพิจารณาซื้อข้าวจากประเทศไทย จำนวน 5 แสนตัน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ
เมื่อถามว่า จะมีการเจอผู้นำประเทศเกาหลีใต้ เพื่อหารือกรณี ไทยเป็นเจ้าภาพหลักปราบปรามสแกมเมอร์ด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราได้ประกาศที่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ผ่านมาแล้วว่า ไทยจะจัดประชุมระดับนานาชาติ เพื่อร่วมกันป้องกันสแกมเมอร์ ซึ่งมันคุกคามไปทั่วโลกแล้ว
อย่างวันนี้ ทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย ก็จะหารือกับผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเราก็ไปช่วยชาวอินเดียจากฝั่งแม่สอดเข้ามาเกือบ 500 คน หลังจากประเทศอินเดีย ขอความร่วมมือประเทศไทยมา เขาไม่อยากเป็นภาระกับเราก็ขอให้ประเทศไทย เร่งตรวจสอบคดีต่างๆ และจะส่งเครื่องบินมารับคนของเขากลับภูมิลำเนา ถือเป็นความร่วมมือกัน ที่ทำให้การปราบปรามการกระทำเหล่านี้ได้ยกระดับขึ้นไป
นายกฯ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันที่ ประเทศกัมพูชา ก็จะมีการรื้อฟื้นสิ่งที่เราเคยร่วมมือกันมาก่อน แต่พอมีปัญหาก็เลิกกันไป ซึ่งตอนนี้ก็ปรากฏอยู่ในข้อ 3 ของบันทึกข้อตกลง ปฎิญญาไทย-กัมพูชา ที่ลงนามที่ประเทศมาเลเซีย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 08.00 น. นายอนุทิน พร้อมคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 32 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 29 ต.ค. – 1 พ.ย. 68 เมืองคย็องจู สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้หัวข้อหลัก “Building a Sustainable Tomorrow” หรือ “เสริมสร้างวันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน” ซึ่งมุ่งเชื่อมโยงภูมิภาคด้วยนวัตกรรม และความร่วมมือเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกัน
โดยการประชุมครั้งนี้ นายกฯจะใช้เวทีเอเปค เพื่อแสดงบทบาทของรัฐบาลใหม่ในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นถึงศักยภาพเศรษฐกิจไทยต่อประชาคมโลก พร้อมย้ำการสนับสนุนระบบพหุภาคีนิยม ที่มีองค์การการค้าโลก (WTO) เป็นศูนย์กลาง ควบคู่กับการผลักดันสาขาความร่วมมือใหม่ที่เป็นโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เช่น การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) การปรับตัวต่อโครงสร้างประชากร และการพัฒนาเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน
สำหรับภารกิจสำคัญของนายกฯ จะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 32 ทั้ง 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ในวันที่ 31 ต.ค. หัวข้อ “Towards a More Connected, Resilient Region and Beyond” ซึ่งไทยจะเน้นการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐ–เอกชน เพื่อรับมือกับความท้าทายระดับโลก
และ ช่วงที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน หัวข้อ “Preparing a Future–Ready Asia–Pacific” ที่ไทยจะเสนอแนวทางเตรียมภูมิภาคให้พร้อมต่ออนาคตผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI นวัตกรรม และการสร้างการเติบโตที่ครอบคลุมและยั่งยืน
นอกจากนี้ นายกฯ จะเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจของเอเปค ประจำปี 68 โดยนายกฯ จะกล่าวปาฐกถาพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “Bridge. Business. Beyond.” , การหารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค และการพบหารือกับ US – APEC Business Coalition ซึ่งเป็นสมาคมธุรกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ รวมถึง การหารือทวิภาคีกับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและภาคธุรกิจสำคัญ และเข้าร่วมงานเลี้ยงแก่ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค
ทั้งนี้ การประชุมผู้นำเอเปคในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้ 3 แนวคิดหลัก Connect – Innovate – Prosper เพื่อมุ่งเชื่อมโยงภูมิภาคด้วยนวัตกรรม และขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน โดยคาดว่า จะมีเอกสารผลลัพธ์สำคัญจำนวน 5 ฉบับ
ได้แก่ 1. ปฏิญญาคย็องจูของผู้นำเอเปค ครั้งที่ 32 2. ข้อริเริ่มเอเปคด้านปัญญาประดิษฐ์ (APEC AI Initiative) 3. กรอบความร่วมมือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรในภูมิภาค 4. ถ้อยแถลงผู้นำว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ และ 5. ถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 36