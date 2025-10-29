“จุลพันธ์” ปาดหน้า “จาตุรนต์” จ่อนั่งหัวหน้าเพื่อไทย หลัง สส.เชียร์รอบรู้ เศรษฐกิจ ขึ้นเวทีดีเบตได้ ดัน “อ๋อย” แคนดิเดตนายกฯ ฟาก “สรวงศ์” ยังนั่งเลขาพรรค
เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทยว่า ในที่ประชุม สส.พรรคเพื่อไทยที่สมาชิกพรรคบางส่วนสนับสนุนให้ นายจาตุรนต์ ฉายแสง สส.บัญชีรายชื่อ เป็นหัวหน้าพรรค
แต่ล่าสุดสมาชิกอีกส่วนมีความเห็นว่า หัวหน้าพรรคคนใหม่ที่จะทำหน้าที่นำพรรคในการเลือกตั้ง ควรเป็นคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสมาชิกพรรค มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในปัจจุบัน จึงสนับสนุนให้นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค
เพราะนายจุลพันธ์ถือเป็นคนรุ่นกลางในพรรคเพื่อไทย สามารถเชื่อมคนรุ่นใหญ่และรุ่นเล็กให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อสู้ศึกเลือกตั้งได้ อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ เคยผ่านงานเป็นรมช.คลัง สามารถขึ้นเวทีดีเบตสู้กับพรรคอื่นได้อย่างไม่น้อยหน้าใคร
ทำให้การประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทยวันที่ 31 ต.ค. มีโอกาสสูงที่นายจุลพันธ์จะแซงทางโค้งขึ้นมานำพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งได้ในที่สุด ในส่วนของนายจาตุรนต์ที่มีความโดดเด่นเรื่องประชาธิปไตยก็อาจจะถูกยกเป็น 1 ใน 3 รายชื่อของแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเพื่อไทยต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ในส่วนของตำแหน่งเลขาธิการพรรค คาดว่าจะยังคงเป็นนายสรวงศ์ เทียนทอง สส.สระแก้ว พรรคเพื่อไทย เนื่องจากยังสามารถทำหน้าที่ประสานงานกับ สส.ในพรรคได้เป็นอย่างดี สามารถรับฟังพร้อมทั้งสะท้อนปัญหาของ สส.ไปถึงแกนนำและกรรมการบริหารพรรค เพื่อนำไปสู่การแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง