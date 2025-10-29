ปลัดมหาดไทย หารือร่วม กกต. เตรียมจัดการเลือกตั้ง อบต. 11 ม.ค.69 พร้อมถกขั้นตอนทำประชามติ ร่วมขับเคลื่อนเสริมสร้างสังคมประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2568 ที่กระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะจากสำนักงาน กกต. พร้อมร่วมหารือความร่วมมือระดับนโยบายในการขับเคลื่อนการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเสริมสร้างพลเมืองคุณภาพ

กระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน กกต.ได้มีบันทึกข้อตกลงร่วมกันและขับเคลื่อนสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเสริมสร้างพลเมืองคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง

การหารือในวันนี้ เพื่อเตรียมการจัดการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในวันที่ 11 ม.ค.2569 รวมถึงการหารือเตรียมการจัดทำแผนการออกเสียงประชามติ และการจัดการเลือกตั้งสส. อาทิ การจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องที่ออกเสียงประชามติ และการสร้างวิทยากรเผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงประชามติ

นอกจากนี้ สำนักงาน กกต.ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองระดับนโยบาย โดยเชิญผู้แทนกรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมหารือและเสนอแนะรูปแบบ วิธีการสร้างความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมผ่านศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)

รวมถึงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างพลเมือง จำนวน 4 รุ่น (4 ภาค) ร่วมกับ 8 หน่วยงานบันทึกความร่วมมือ ประกอบด้วย ปลัดจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด พัฒนาการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผอ.สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด และ ผอ.สำนักงาน กกต.จังหวัด

