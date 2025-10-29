ปชป.เร่งเครื่องนโยบายภาคใต้ 7 ด้าน ‘ชัยชนะ’ ชี้พลิกของดีให้เป็นเงินทอง ลั่นจะทำให้รวยกว่าเดิม ยกระดับคุณภาพชีวิต ฟื้นเศรษฐกิจ

วันที่ 29 ต.ค. 2568 นายชัยชนะ เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่ภาคใต้ เปิดเผยภายหลังการประชุมทีมงานกำหนดนโยบายภาคใต้ เมื่อวันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมาว่า มีความคืบหน้าในการจัดทำนโยบายเพื่อใช้ในการเลือกตั้งครั้งหน้า โดยพรรคฯ กำลังเร่งดำเนินการเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งการประชุมทีมงานกำหนดนโยบายภาคใต้ครั้งที่ 2 มีการปรับแก้และจัดทำนโยบายภาคใต้ครบทั้ง 7 ด้านเรียบร้อยแล้ว

โดยนโยบายทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.นโยบายของภูมิภาคใต้ทั้งหมด 2.นโยบายระดับจังหวัด และ 3. นโยบายระดับอำเภอ ครอบคลุมประเด็นสำคัญ 7 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านเศรษฐกิจ 2.ด้านสาธารณสุข 3.โครงสร้างพื้นฐาน 4.สิ่งแวดล้อม 5.วัฒนธรรม/ชุมชนท้องถิ่น 6.การศึกษา และ 7.เศรษฐกิจดิจิทัล

รองหัวหน้าพรรคฯ กล่าวต่อว่า นโยบายระดับจังหวัดและอำเภอ จะถูกเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อนำไปเสนอต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็จะนำมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่จะนำไปสู่การเป็นร่างนโยบายหลักของพรรคประชาธิปัตย์สำหรับภาคใต้

“ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์มีความตั้งใจในการทำงานที่จะดูแลพี่น้องชาวใต้เป็นอย่างดี ร่วมพลิกของดีให้เป็นเงินทอง ให้ภาคใต้รวยกว่าเดิมและมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้” นายชัยชนะ กล่าว

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

รู้ไว้ก่อนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกห้ามเกินวันไหน ไม่งั้นถูกริบ ใช้ไม่ครบ 200 เงินจะทบมั๊ย
2

ย้ำ คนได้สิทธิ คนละครึ่งพลัส เตือนอย่าใช้ผิด ซื้ออะไรได้-ไม่ได้ เช็กเลยก่อนโดนตัดสิทธิ
3

คฑา ชินบัญชร เผยดาวพุธยกเข้า 31 ต.ค. หนุน 3 ราศีเฮงยืน 1 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดี
4

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
5

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งแรง หลังวานนี้ดิ่งลงต่อเนื่อง
6

อย่าเพิ่งหมดหวัง! หมอช้าง เปิดราศีได้เงินก้อนโต ราศีรับโชคไม่ทันตั้งตัว ราศีฟ้าเปิด
7

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่20 ผันผวน ล่าสุดดีดแรง อย่าลังเล
8

เช็กลิสต์ ร้านบุฟเฟ่ต์ ในกรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส เริ่มแล้ววันนี้
9

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อจังหวัดไหน ตกหนักสุด
10

เกิดอะไรขึ้น เสียงปืนดังสนั่นหลายนัด พ่อยิงลูก จมกองเลือดดับสลด