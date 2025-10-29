พรรคไทรวมพลัง แถลงขออภัย พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง สส. สวมชุดผ้าไหมชมพูเข้าสภา
กรณี นายสมศักดิ์ บุญประชม สส.อุบลราชธานี พรรคไทรวมพลัง สวมเสื้อผ้าไทยโทนสีชมพู เข้าประชุมสภาฯ ทั้งที่ สส.ทุกคน ที่มาร่วมประชุม ต่างแต่งกายด้วยชุดสูทสากลโทนสีดำไว้ทุกข์ เพื่อถวายอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จนถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมนั้น
ล่าสุดเฟซบุ๊ก พรรคไทรวมพลัง ได้ออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวดังนี้
ในนามของพรรคไทรวมพลัง กราบขออภัยที่ปรากฏภาพการแต่งกายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อาจทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความไม่สบายใจ และขอยืนยันถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้
1. การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัย ในช่วงเวลาประมาณ 11:08 น.
2. นายสมศักดิ์ ได้เดินทางมาจาก จ.อุบลราชธานี ด้วยเครื่องบิน ทว่าเกิดการดีเลย์ตั้งแต่ต้นทาง จากเดิมต้องถึงกทม. 09.45 น. แต่ล่าช้าประมาณ 1 ชั่วโมง ทำให้ในช่วงเวลาที่ สส. ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยในสภานั้น เป็นช่วงที่ นายสมศักดิ์ เพิ่งเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 11.10 น. และมาถึงสภา 12.15 น.
3. ช่วงเช้าก่อนเดินทาง นายสมศักดิ์ แต่งกายชุดผ้าไหมสีชมพูลงพื้นที่ อีกทั้งเนื่องจากเดินทางกลับจากติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี และการก่อสร้างถนนป้องกันชายแดนที่กำลังดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่รับผิดชอบ ก่อนรีบเดินทางมาที่สภาทันที เนื่องจากจะต้องเข้าลงมติผ่านร่างกฎหมายสำคัญ
4. เกิดความผิดพลาดเรื่องประสานงานเกี่ยวกับชุดของ สส. ทำให้ชุดสูท ที่เหมาะสมสำหรับการไว้อาลัยมาถึงไม่ทันเวลาที่ นายสมศักดิ์ ต้องเข้าโหวตลงมติ
5. นายสมศักดิ์ สวมเสื้อสีชมพูเข้าห้องประชุมสภา ในช่วงเวลาการพิจารณาร่างกฎหมาย เพื่อรีบเข้าไปแสดงตนและลงมติในช่วงเวลาสั้น ๆ เพราะองค์ประชุมสภาวันนี้น้อยมีโอกาสล่ม ก่อนจะออกมาเปลี่ยนเป็นชุดสูทที่เหมาะสมสำหรับการไว้อาลัย และอยู่ร่วมการประชุมสภาจนปิดการประชุม
ดังนั้น ข้อมูลที่สำนักข่าวเผยแพร่ ถือเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่า นายสมศักดิ์ ไม่ยืนถวายความอาลัย และยังสวมชุดที่ผิดต่อกาลเทศะ ถือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยใช้สื่อโฆษณาทำให้เสื่อมเสียต่อ นายสมศักดิ์ และพรรคไทรวมพลังเป็นอย่างมาก
ทีมกฎหมายของพรรคฯ ขอความร่วมมือให้ทุกสำนักข่าว กรุณา “หยุดเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ” พร้อมรับผิดชอบด้วยการเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงตามที่พรรคไทรวมพลังได้ชี้แจง นำเสนอข่าวภายใต้หลักจรรยาบรรณสื่อมวลชนที่ดี พรรคพร้อมจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเหมาะสมเพื่อความยุติธรรมต่อไป