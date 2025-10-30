คนไทยในนิวยอร์กต้อนรับอบอุ่น ‘เท้ง’ ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนตั้งแต่ปี 62 ลั่นพรรคประชาชนแตกต่างจากพรรคอื่นเพราะ“เราเอาจริง” สร้างการเปลี่ยนแปลง
เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2568 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ตามเวลาในท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางไปยังไทยทาวน์เพื่อพบปะและร่วมรับประทานอาหารเย็นกับพี่น้องคนไทยที่อยู่ในนครนิวยอร์ก เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงอนาคตการเมืองไทยและการเลือกตั้งที่ใกล้ถึงในปี 2569 พร้อมทั้งการจัดทำประชามติพร้อมการเลือกตั้ง
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตนเดินทางมาสหรัฐฯ หนึ่งในเหตุผลก็เพื่อร่วมงานดินเนอร์ นิตยสารไทม์ที่ได้เลือกให้ตนเป็นหนึ่งใน 100 Next ประจำปี 2025 ตนต้องขอขอบคุณอดีตพรรคก้าวไกลและผู้สนับสนุนพรรค รวมถึงประชาชนทุกคนที่ได้ลงคะแนนเลือกตนและพรรคมาตั้งแต่ปี 2562
แม้ในปี 2562 ตนเองชนะการเลือกตั้ง สส. เขตบางแค เพียงแค่หลักร้อยคะแนนเท่านั้น และมีจำนวนไม่น้อยที่เป็นคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร คนไทยที่อยู่ต่างแดนทุกคนมีส่วนสำคัญที่ผลักดันตนให้มาทำงานการเมืองจนถึงทุกวันนี้
“ผมเข้าใจดีว่าหลายคนที่นี่อาจเลือกมาใช้ชีวิตต่างแดน ไม่ได้เป็นเพราะไม่ชอบประเทศไทย แต่เป็นเพราะคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า และได้รับโอกาสที่มากกว่าในการสร้างความมั่นคงในชีวิต การอยู่ในประเทศไทยอาจจะไม่ตอบโจทย์ เพราะประเทศไทยมีแต่เรื่องที่ไม่ถูกต้อง มีแต่เรื่องสีเทา จึงทำให้คนไทยที่เก่งๆ จำนวนมากรู้สึกว่าอยู่ต่างประเทศแล้วดีกว่า มีความหวังและกำลังใจมากกว่า” นายณัฐพงษ์กล่าว
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตนอยากชวนคิดว่าปัญหาที่สำคัญของประเทศในขณะนี้คืออะไร ขอให้ลองมองย้อนไป 2 ปีที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง เรามีนายกรัฐมนตรีทั้งหมด 3 คน ย้อนกลับไป 6 ปี เราพบการยุบพรรคที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและมีนักการเมืองถูกตัดสิทธิ์เป็นจำนวนมาก
การเลือกตั้งปี 66 พรรคที่ชนะเลือกตั้งกลับไม่ได้เป็นรัฐบาล ซึ่งพวกเราผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แต่พวกเราต้องขอบคุณนายพิธาด้วยเช่นกัน แม้จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่ยังทำงานเพื่อประชาชน ออกเดินทางรอบโลกเพื่อทำความเข้าใจกับนานาชาติว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มีศักยภาพอยู่
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า สิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้น เพราะเรามีกติกาการเมืองที่ไม่เป็นธรรม ฉะนั้นพวกเราจึงตัดสินใจเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมกับการเลือกตั้ง เพราะไม่ว่าพวกเราจะชนะเลือกตั้งอีกกี่ครั้ง หากเรายังไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ดีขึ้นได้ ประเทศไทยก็ไม่สามารถดีขึ้นได้ เสียงของทุกท่านในการเลือกตั้งครั้งหน้าจึงมีความหมาย
นายณัฐพงษ์ กล่าวถึงสิ่งที่พรรคประชาชนจะทำในการเลือกตั้งข้างหน้าว่า พร้อมเอาจริง ตั้งแต่เรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริต ไปจนถึงการปฏิรูปรัฐราชการให้ทันสมัย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ทุกคนรู้ “What” หมดแล้วว่าต้องทำอะไรบ้าง แต่สิ่งที่ขาด คือ “When” จะทำเมื่อไหร่
ที่ผ่านมาทุกรัฐบาลล้วนขาดเจตจำนงทางการเมืองในการทำ เพราะกลไกของระบบการเมืองยังคงได้รับผลประโยชน์จากสิ่งต่างๆ เหล่านี้อยู่ ยกตัวอย่างเช่น การกิโยตินกฎหมาย ทุกวันนี้ประเทศเรามีใบอนุญาตต่างๆ เต็มไปหมด กฎระเบียบของรัฐมีมากเกินความจำเป็น ในมุมหนึ่งมันคือช่องทางเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐ บางท่านอยากจะทำธุรกิจ หากไม่จ่ายส่วยก็จะไม่ได้รับการอนุมัติหรือล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น
เราควรมีกฎระเบียบให้น้อยที่สุด เพื่อให้ประชาชนและภาคเอกชนคล่องตัวในการทำธุรกิจ คำถามคือ ที่ผ่านมาทำไมไม่มีใครทำ เพราะเรามีระบบส่วยใช่หรือไม่ ตั้งแต่เจ้าหน้าที่รัฐชั้นระดับปฏิบัติการถึงระดับรัฐมนตรี เมื่อตนเข้ามามีอำนาจก็ไม่มีใครลงมือทำลายระบบส่วยสินบน ที่เป็นหม้อข้าวตัวเองอย่างจริงจัง
เรื่องการกระจายอำนาจ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง ทุกคนรู้หมดว่าการกระจายหน้าต้องทำยังไงตั้งแต่ยุค 2540 เวลา 20 กว่าปีแล้ว ทำไมการกระจายในประเทศไทยถึงยังไปไม่ถึงไหน ลองนึกภาพเมื่อนักการเมืองในอดีต พอได้เข้าไปคุมกระทรวงมหาดไทย พวกเขาจะทำอย่างไรระหว่างเลือกกุมงบประมาณทั้งหมดไว้ไม่กระจายอำนาจ เพื่อหาเงินทอนไปใช้หาเสียงเลือกตั้งครั้งหน้า กับการกระจายงบประมาณออกไปทั้งหมดให้ท้องถิ่นจัดการตนเอง
ทุกท่านคงนึกออกว่านักการเมืองในอดีตจะเลือกแบบไหน นี่ใช่ไหมคือต้นเหตุของการที่ทำให้การกระจายอำนาจในประเทศเราไม่เดินหน้า คุณภาพชีวิตของคนในต่างจังหวัดจึงไม่เคยดีพอ เพราะนักการเมืองไม่เคยเอาจริง ใช่หรือไม่
นายณัฐพงษ์ กล่าวทิ้งท้ายว่าตนเชื่อว่าพรรคประชาชนเรามีความแตกต่างจากพรรคอื่นอยู่เรื่องหนึ่งคือ “เราเอาจริง” เราเป็นคนธรรมดาที่มีเจตจำนงชัดเจนว่าเราต้องการเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลง เรารู้ว่าเรามาทำงานการเมืองเพราะอะไร เราทำงานเพื่อใคร สุดท้ายนี้ตนจึงเชิญชวนทุกท่านร่วมกันปลดปล่อยศักยภาพคืนความปกติให้ประเทศไทย