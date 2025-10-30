ไชยชนก ลาออก กมธ.MOU43-44 ภูมิใจไทยชงตั้ง ปานเทพ เสียบแทน ทำให้ต้องเลือกประธานกมธ.ฯใหม่
เมื่อวันที่ 30 ต.ค.68 ที่รัฐสภา นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) 2543 และ 2544 ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา สภาผู้แทนราษฎร ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมาธิการฯ
โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เป็นกรรมาธิการฯ ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยแทน
ทั้งนี้ ที่ประชุมกมธ.วิสามัญพิจารณา MOU 43 และ 44 ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา สภาผู้แทนราษฎร จะต้องมีการเลือกตำแหน่งประธานกรรมาธิการฯ ใหม่อีกครั้ง หลังนายไชยชนกยื่นลาออกจากการเป็นกรรมาธิการฯในครั้งนี้