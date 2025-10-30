สภาฯ ยืนไว้อาลัย “พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์” ถึงแก่อนิจกรรม ทำให้มี สส. ปฏิบัติหน้าที่ได้ 492 คน องค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่า 246 คน

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2568 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายไชยา พรหมา รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้แจ้งว่า พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา

เป็นผลให้สมาชิกภาพ สส. สิ้นสุดลง ตามมาตรา 111(2) ของรัฐธรรมนูญ และได้ขอให้ สส. ร่วมยืนไว้อาลัย แด่ พล.ต.ท.วิโรจน์ ที่ถึงแก่อนิจกรรม ระหว่างการเป็น สส. เป็นเวลา 1นาที

จากนั้น นายไชยา แจ้งว่า ทำให้ปัจจุบันมี สส. ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ 492 คน องค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่า 246 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทำให้นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 43 ได้เลื่อนลำดับมาเป็น สส.บัญชีรายชื่อ แทน พล.ต.ท.วิโรจน์

