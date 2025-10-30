ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้องคดี ทบ. ปฏิบัติการไอโอ ละเมิดประชาชน ชี้เหตุผู้ฟ้องยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ทหารจริง
เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2568 ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษายกฟ้องคดีที่ น.ส.สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระ นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาขน (iLaw) และนายวิญญู วงศ์สุรวัฒน์ พิธีกรชื่อดัง
ร่วมกันฟ้องว่า กองทัพบก (ทบ.) และผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Operation หรือ IO) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จในสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียโจมตีผู้ฟ้องคดีทั้งสามให้ได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลปกครองสั่ง ทบ. และ ผบ.ทบ. ยุติปฏิบัติการดังกล่าวทันที เพราะเป็นการกระทำไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยศาลให้เหตุผลว่า แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า มีบัญชีสื่อออนไลน์อวตารจำนวนหนึ่งนำเสนอข้อความหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดีทั้งสามโดยไม่ถูกต้อง บิดเบือน ใส่ร้ายป้ายสีใส่ความด้วยข้อมูลเท็จ และเป็นการกล่าวหรือให้ข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามกล่าวอ้างก็ตาม
แต่ก็ยังรับฟังไม่ได้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของ ทบ. โดย ผบ.ทบ. และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทบ. และรับฟังไม่ได้ว่า ทบ.โดย ผบ.ทบ. และเจ้าหน้าที่ในสังกัด มีการใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ชอบด้วยพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย กรณีจึงรับฟังไม่ได้ว่า ทบ. โดย ผบ.ทบ. และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสาม พิพากษายกฟ้อง