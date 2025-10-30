รมช.สาธารณสุข ตกเก้าอี้ หลังตอบกระทู้ ขณะที่เจ้าของกระทู้ แซวตอบคำถามที ถึงกับตกเก้าอี้ ‘วรโชติ’แจงแค่เก้าอี้มันไหล

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2568 ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณากระทู้ถามทั่วไปของ นายเอกราช อุดมอำนวยสุข สส.กทม. พรรคประชาชน เรื่อง งบสิทธิ์บัตรทอง โดยมีนายวรโชติ สุคนธ์ขจร รมช.สาธารณสุข มาตอบข้อซักถาม

หลังจาก นายวรโชติ ได้ตอบคำถามแรกจบ ระหว่างที่จะนั่งลง เก้าอี้ได้เลื่อนไหลไปข้างหลัง ทำให้นายวรโชติ ตกลงไป

ระหว่างนั้น มีสส.ในห้องประชุม ถามนายไชยา พรหมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง ประธานในการประชุม อุทานว่า “ท่านรัฐมนตรีตกเก้าอี้หรือคะ” นายไชยาจึงแจ้งว่า ไม่ใช่

จากนั้นนายวรโชติได้ลุกขึ้นมาชี้แจงว่า “ไม่ได้ตกเก้าอี้แต่เก้าอี้มันไหล”

ก่อนที่นายเอกราชจะถามคำถามที่สองต่อ พร้อมระบุว่า “ต้องขออภัย ตอบคำถามผมที ตกเก้าอี้เลย”

