วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เพื่อเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเยี่ยมชม “ระบบจัดยาอัตโนมัติ (Robotic Dispensing System)” ซึ่งช่วยลดความแออัดและระยะเวลารอคอยของผู้ป่วย
ภายหลัง องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบเข็มเครื่องหมายตอบแทนและโล่เชิดชูเกียรติแก่กรรมการมูลนิธิและผู้บริจาคดีเด่น พร้อมให้โอวาทแก่บุคลากรทางการแพทย์ เน้นย้ำการดำเนินงานตามหลัก “โรงพยาบาลคุณธรรม” ที่ผสมผสานคุณภาพและคุณธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
ต่อมาได้เสด็จเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง) จังหวัดสระแก้ว โดยมีคณะผู้บริหารมูลนิธิฯ และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ได้รับปัจจัยถวายรวมทั้งสิ้น 1,555,398.37 บาท เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนในพื้นที่.