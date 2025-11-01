วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เพื่อเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเยี่ยมชม “ระบบจัดยาอัตโนมัติ (Robotic Dispensing System)” ซึ่งช่วยลดความแออัดและระยะเวลารอคอยของผู้ป่วย

ภายหลัง องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบเข็มเครื่องหมายตอบแทนและโล่เชิดชูเกียรติแก่กรรมการมูลนิธิและผู้บริจาคดีเด่น พร้อมให้โอวาทแก่บุคลากรทางการแพทย์ เน้นย้ำการดำเนินงานตามหลัก “โรงพยาบาลคุณธรรม” ที่ผสมผสานคุณภาพและคุณธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

ต่อมาได้เสด็จเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง) จังหวัดสระแก้ว โดยมีคณะผู้บริหารมูลนิธิฯ และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ได้รับปัจจัยถวายรวมทั้งสิ้น 1,555,398.37 บาท เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนในพื้นที่.

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ตรวจหวย หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ชมสด
2

เปิดสาเหตุ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก เป็นไปตามที่ทุกคนคิดแต่ครั้งนี้หนัก
3

ตรวจสลากออมสิน 1/11/68 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี หวยออมสิน งวด 1 พฤศจิกายน 2568
4

แห่ชื่นชมทีมหมอ-พยาบาล คลอดเด็กแฝดบนรถ แฟนหวยไม่พลาดส่องเลขเด็ด
5

เกือบไม่ทัน! เลขเด็ด โปเตโต้ แฟนหวยหากันให้วุ่นงวดนี้กว่าจะเจอ เลขซ่อนอยู่
6

หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน เปิด สถิติหวย ย้อนหลัง10ปี เลขไหนเคยออก
7

อาลัยนักแสดงดัง จั่นเจา ที่หล่อที่สุดเสียชีวิต สื่อต่างแดนเผยภรรยาแจ้งข่าวเศร้า
8

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 31 ตุลาคม 2568
9

รวมหวย เลขมงคลพลาดไม่ได้ เลขสาวสุดอั้นคลอดในห้อง หวยมาแรง พ่อแก่เงินล้าน
10

ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 20 ยังปรับขึ้นต่อเนื่อง ใครตัดสินใจอยู่อย่าช้า