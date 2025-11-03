มูลนิธิดรุณาทร เชียงใหม่ จัดงาน “ร้อยเรียงเรื่องราว 55 ปีแห่งสายใยความผูกพัน” ในโอกาสครบรอบ 55 ปีแห่งการดำเนินงาน และแถลงภาพรวมความสำเร็จ พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานคู่มิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 ณ โรงแรมแชงกรี ลา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรเครือข่ายจากภาครัฐ เอกชน คริสตจักร ร่วมแสดงความยินดี
การจัดงานครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึง “พลังแห่งความร่วมมือ” ระหว่างองค์กรคริสตจักร ภาครัฐ และภาคสังคม ซึ่งต่างมีเป้าหมายเดียวกันในการสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส เพื่อให้เด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและพร้อมส่งต่อคุณค่าความดีสู่สังคม ซึ่งในปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนในโครงการจำนวนกว่า 60,000 คน ในพื้นที่ 11 จังหวัดทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก
“55 ปีแห่งการทำงานของมูลนิธิดรุณาทร ไม่เพียงทำให้เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเด็กเท่านั้น แต่ยังได้สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน รวมถึงความทุ่มเทของคริสตจักรคู่มิตรกว่า 200 แห่งที่ร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชน สร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างต่อเนื่อง” นายแฮรี่ วาทิตยากุล ผู้อำนวยการมูลนิธิดรุณาทร กล่าว