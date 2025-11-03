มูลนิธิดรุณาทร เชียงใหม่ จัดงาน “ร้อยเรียงเรื่องราว 55 ปีแห่งสายใยความผูกพัน” ในโอกาสครบรอบ 55 ปีแห่งการดำเนินงาน และแถลงภาพรวมความสำเร็จ พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานคู่มิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568 ณ โรงแรมแชงกรี ลา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรเครือข่ายจากภาครัฐ เอกชน คริสตจักร ร่วมแสดงความยินดี

การจัดงานครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึง “พลังแห่งความร่วมมือ” ระหว่างองค์กรคริสตจักร ภาครัฐ และภาคสังคม ซึ่งต่างมีเป้าหมายเดียวกันในการสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส เพื่อให้เด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและพร้อมส่งต่อคุณค่าความดีสู่สังคม ซึ่งในปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนในโครงการจำนวนกว่า 60,000 คน ในพื้นที่ 11 จังหวัดทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก

“55 ปีแห่งการทำงานของมูลนิธิดรุณาทร ไม่เพียงทำให้เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเด็กเท่านั้น แต่ยังได้สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน รวมถึงความทุ่มเทของคริสตจักรคู่มิตรกว่า 200 แห่งที่ร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชน สร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างต่อเนื่อง” นายแฮรี่ วาทิตยากุล ผู้อำนวยการมูลนิธิดรุณาทร กล่าว

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เช็กสาขาที่นี่! 'โลตัส-แม็คโคร' ใช้สิทธิ 'คนละครึ่ง พลัส' ได้แล้ว เข้าร่วมกว่า 10,000 ร้านทั่วประเทศ
2

จากโกรธกลายเป็นน้ำตาร่วง หลังรออาหารจากไรเดอร์หลายชั่วโมง ภาพที่เห็นทำอารมณ์เปลี่ยน
3

เปิดสาเหตุ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก เป็นไปตามที่ทุกคนคิดแต่ครั้งนี้หนัก
4

ราคาทองวันนี้ 3 พ.ย.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงลง เทียบราคาปิดเมื่อวานนี้
5

เพื่อนข้างห้องเล่าระทึก ก่อนพบ 2 ศพในคอนโดรามฯ 2 เผยฝ่ายหญิงเปลือยนอนอยู่ข้างเตียง
6

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามรถบางชนิดใช้ มอเตอร์เวย์ M81
7

สู้ครั้งสุดท้ายก่อนตาย อดีต ตร.มือปราบน้ำมันเถื่อน ร้อง สว. ปมเงินรางวัลนำจับ รอความเป็นธรรมมา 26 ปี
8

กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนัก
9

บุกรวบหนุ่มคาห้องพักเพชรบุรี ซุกยาบ้าเกือบ 3 แสนเม็ด ได้ปืน 3 กระบอก ของกลางอีกเพียบ
10

ยายร้องให้ช่วย 2 หลานเด็กดักแด้ เผยเคยได้รับบริจาคหลายล้าน แต่หมดแล้ว ผญบ.เล่าอีกมุม