(วันที่ 24 ต.ค. 68) บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำอุตสาหกรรมสี เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้างรักษ์โลกของไทย ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในการขยายธุรกิจที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของสี ด้วยการผนึกกำลัง JOMOO แบรนด์สุขภัณฑ์ระดับโลก จัดงานเปิดตัวโชว์รูม ‘Smart Bathroom Solution’ ครบวงจรแห่งแรกอย่างยิ่งใหญ่ ใจกลางสุขุมวิท 26 พร้อมนำ สุขภัณฑ์อัจฉริยะ ‘X-Series’ เป็นสินค้าเรือธง ตั้งเป้ายอดขาย 200 ล้านบาท ภายใน 3 ปี ตอกย้ำวิสัยทัศน์ใหม่ของ TOA ในการมุ่งสู่ตลาด Smart Toilet เพื่อตอบรับเมกะเทรนด์ด้านสุขภาพและสังคมสูงวัย โดยมี นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TOA พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก JOMOO ร่วมในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ
นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เผยว่า ตลาดสุขภัณฑ์ไทยโดยรวมมีมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านบาท และมีศักยภาพการเติบโตสูง โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากภาคอสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยว และความต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และด้วยความแข็งแกร่งของ TOA ที่มีทีมขายขนาดใหญ่ เครือข่ายร้านค้าตัวแทนจำหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศ และฐานลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ รวมทั้งการมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์โซลูชันผู้บริโภคครบวงจรทุกเซกเมนต์ ทั้งสีทาอาคาร สีตกแต่งพิเศษ สีงานไม้ สีอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง เช่น เคมีภัณฑ์กันซึม ปูนกาวซีเมนต์ ปูนมอตาร์สำเร็จรูป กระเบื้องเซรามิกสำหรับปูพื้นและผนัง แผ่นฝ้ายิปซัม (ปัจจุบันเราเป็นเบอร์ 2 ในตลาด) ไปจนถึงสินค้ากลุ่มฮาร์ดแวร์ วัสดุก่อสร้างต่างๆ
“ด้วยปัจจัยเหล่านี้ เราจึงมั่นใจว่าการผนึกกำลังกับ JOMOO แบรนด์สุขภัณฑ์ระดับโลก จะช่วยให้สินค้า Smart Toilet สามารถเข้าถึงผู้บริโภคและโครงการชั้นนำทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน พร้อมยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของคนไทย โดยเราตั้งเป้ายอดขายภายใน 3 ปี ไว้ที่ 200 ล้านบาท” นายจตุภัทร์กล่าว