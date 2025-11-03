ช่วงน้ำท่วม อย่ามองข้าม!! ภัยจากไฟฟ้าช็อตหรือไฟดูด
ป้องกันได้ง่าย ๆ แค่รู้วิธี และไม่ประมาท
🛑 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัยในบ้านคุณ
✅ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกบ้าน – ควรใช้แบบกันน้ำ มีสายดิน และเครื่องตัดไฟรั่ว
✅ ห้ามใช้หรือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้า ขณะตัวเปียกหรือยืนบนพื้นที่ชื้น
✅ ระวังเป็นพิเศษกับเครื่องใช้ในพื้นที่เปียก เช่น ปั๊มน้ำ เครื่องซักผ้า เครื่องทำน้ำอุ่น – ควรใส่รองเท้าทุกครั้ง
✅ หากน้ำท่วมบ้าน ให้ตัดกระแสไฟ ขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูง
✅ ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปียกน้ำกลับมาใช้ และห้ามซ่อมเอง
✅ เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีมาตรฐาน มอก. โดยเฉพาะอุปกรณ์กลางแจ้ง
✅ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูด เช่น เบรกเกอร์อัตโนมัติ เครื่องตัดไฟรั่ว
📞 หากพบเหตุไฟฟ้าขัดข้อง หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายจากน้ำท่วม โทร. 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง
ข่าว/ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร