โปรโมชันพิเศษ 🤩 แค่มีคะแนน Watt-D Point ก็แลกรับเงินค่าอัดประจุไฟฟ้าผ่านแอป PEA Smart Plus 📱 ได้จุก ๆ
💜 500 คะแนน รับเงินคืน 100 บาท
💜 300 คะแนน รับเงินคืน 50 บาท
💜 100 คะแนน รับเงินคืน 10 บาท
เงื่อนไข :
– ระยะเวลาการแลกคะแนน Watt-D Point เป็นเงินค่าอัดประจุไฟฟ้า ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2568
– เงินค่าอัดประจุไฟฟ้าที่แลกจากคะแนน Watt-D Point จะหมดอายุวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
– ใช้ได้กับตู้ PEA VOLTA, VOLTA CONNEXT เท่านั้น
ยิ่งสะสม ยิ่งแลก ยิ่งคุ้ม กับ Watt-D Point บน PEA Smart Plus📱
>> App Store : https://qr.pea.co.th/ZTA4ZDBiN
>> Google Play : https://qr.pea.co.th/OGVkZTg5Y
