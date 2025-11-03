นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส พร้อมคณะกรรมการนโยบายและกรรมการบริหาร เข้ารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ต่อที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมีนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธาน

ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. กล่าวถึงบทบาทของไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะ ว่ามีภารกิจสร้างสังคมคุณภาพและคุณธรรม ผ่านการนำเสนอข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน และปราศจากอคติ พร้อมเน้นทิศทางสำคัญในอนาคต 4 ประการ ได้แก่ การพัฒนา Cross Platform, การรักษาความน่าเชื่อถือ, การสร้างโมเดลรายได้ และการขยายฐานผู้ชม เพื่อให้ไทยพีบีเอสเป็นสื่อที่ประชาชนรู้จักและใช้ประโยชน์ได้จริง

นายวันชัย กล่าวรายงานว่า ไทยพีบีเอสยืนหยัดทำหน้าที่สื่อที่เสนอความจริงอย่างรอบด้าน เช่น การถอดบทเรียนเหตุอุทกภัยแม่สาย สถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา และการเกาะติดประเด็นชาติพันธุ์ จนเกิดผลสำเร็จเป็น พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. 2568 พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมสื่อ เช่น “Thai PBS VERIFY” ตรวจสอบข่าวปลอม อีกทั้งยังเป็นสื่อที่ได้รับความน่าเชื่อถือเป็นอันดับ 3 ของประเทศจากสถาบันรอยเตอร์ และคว้ารางวัลกว่า 50 รางวัลในปีที่ผ่านมา

สำหรับทิศทางต่อไป ไทยพีบีเอสมุ่งผลักดันแพลตฟอร์ม OTT “VIPA” ให้เป็น National OTT Platform ของประเทศ เพื่อเป็นพื้นที่รวมคอนเทนต์คุณภาพและสารคดีที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทย โดยตั้งเป้าให้ไทยพีบีเอสก้าวขึ้นสู่ TOP TEN สื่อที่ได้รับความนิยมภายใน 2 ปี

การประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายรวม 8 ท่าน โดยส่วนใหญ่ชื่นชมการทำงานของไทยพีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะที่ยึดมั่นความเป็นกลางและรับใช้ประชาชน อาทิ นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย ส.ว. กล่าวยกย่องไทยพีบีเอสว่าเป็น “สื่อที่กัดไม่ปล่อย” รายงานเชิงสืบสวนต่อเนื่อง อย่างข่าวปลาหมอคางดำ และให้ความสำคัญกับเสียงของประชาชนผ่านเครือข่ายสื่อพลเมือง เช่น C-Site

ขณะที่ ว่าที่พันตรี กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ ส.ว. ชี้ว่า ไทยพีบีเอสเป็นมากกว่าสถานีโทรทัศน์ แต่คือ “โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของชาติ” พร้อมเสนอแนวทางให้เสริมความยั่งยืนด้านการเงิน ลงทุนด้านนวัตกรรมและจริยธรรมและสร้างบทบาทใหม่เป็นพื้นที่กลางของสังคม
นายวันชัย กล่าวสรุปการชี้แจงเชิญชวนให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VIPA ฟรี เพื่อรับชมรายการดี มีสาระและสารคดีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นอนาคตของทีวีไทย พร้อมย้ำความตั้งใจจะพัฒนาไทยพีบีเอสให้ก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติ เป็นสื่อสาธารณะที่คนไทยภาคภูมิใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เช็กสาขาที่นี่! 'โลตัส-แม็คโคร' ใช้สิทธิ 'คนละครึ่ง พลัส' ได้แล้ว เข้าร่วมกว่า 10,000 ร้านทั่วประเทศ
2

เปิดสาเหตุ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก เป็นไปตามที่ทุกคนคิดแต่ครั้งนี้หนัก
3

จากโกรธกลายเป็นน้ำตาร่วง หลังรออาหารจากไรเดอร์หลายชั่วโมง ภาพที่เห็นทำอารมณ์เปลี่ยน
4

ราคาทองวันนี้ 3 พ.ย.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงลง เทียบราคาปิดเมื่อวานนี้
5

กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนัก
6

สู้ครั้งสุดท้ายก่อนตาย อดีต ตร.มือปราบน้ำมันเถื่อน ร้อง สว. ปมเงินรางวัลนำจับ รอความเป็นธรรมมา 26 ปี
7

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามรถบางชนิดใช้ มอเตอร์เวย์ M81
8

เพื่อนข้างห้องเล่าระทึก ก่อนพบ 2 ศพในคอนโดรามฯ 2 เผยฝ่ายหญิงเปลือยนอนอยู่ข้างเตียง
9

ตชด. จับ กำนันคนดัง พาต่างด้าวข้ามแดน ปะทะคารมเดือด ดาวมึงกับดาวกู ใครใหญ่กว่ากัน
10

อเมริกาก็รอบหนึ่ง! โซเชียลชี้เบาะแส ธัญญ่า บอกใบ้ก่อนลดสถานะ เป๊ก คนเดิมมั้ย?