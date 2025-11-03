จังหวัดภูเก็ต เป็นจุดหมายปลายทางด้านท่องเที่ยวระดับโลก มีผู้เยี่ยมเยียนทั้งคนไทยและต่างชาติจำนวนมาก ทำให้การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสูง มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ทำให้แนวโน้มจำนวนประชากรเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยขึ้นมากมาย มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งบ้าน วิลล่า คอนโด
คอนโดภูเก็ตเป็นหนึ่งในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ ไม่ว่าจะซื้อเพื่อเป็นบ้านพักตากอากาศอีกหลังไว้พักผ่อนหย่อนใจเป็นครั้งคราว หรือซื้อเพื่อลงทุน ปล่อยเช่า หรือเก็บไว้เป็นทรัพย์สิน หรือเก็งกำไรในอนาคต ก็สามารถทำได้ เพราะราคาที่อยู่อาศัยในภูเก็ตมีแนวโน้มแพงขึ้นตลอดในทุกๆปี
คอนโดภูเก็ตน่าสนใจอย่างไร ทำไมถึงควรมีครอบครองไว้
ในปัจจุบันมีอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจมากมายทั่วประเทศ คอนโดภูเก็ตเองก็นับเป็นหนึ่งในอสังหาริมทรัพย์ที่มีการพูดถึงจากนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาแหล่งสร้างรายได้ในระยะยาว การลงทุนกับคอนโดภูเก็ตก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
- ภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทำให้การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตเป็นที่จับตามองอย่างต่อเนื่อง
- รอบนอกคอนโดมีบรรยากาศและทิวทัศน์ที่สวยงาม เหมาะกับการเป็นบ้านพักตากอากาศสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ
- คอนโดเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ได้ง่าย แม้แต่ชาวต่างชาติก็สามารถซื้อคอนโดไว้ครอบครองได้
- คอนโดภูเก็ตมีหลายราคาให้เลือก ตามงบที่อยากลงทุน ตั้งแต่หลักล้านต้น ๆ ไปจนถึงหลักร้อยล้าน
แนะนำ 5 คอนโดหรูภูเก็ตชั้นนำ น่าซื้ออยู่อาศัยเอง หรือซื้อลงทุน เพื่อสร้างกำไรในระยะยาว
สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนซื้อคอนโดภูเก็ตสร้างกำไรระยะยาว ขอแนะนำ 5 คอนโดหรูในภูเก็ตที่ทำเลดี พร้อมให้คุณจับจองเป็นเจ้าของได้ ดังนี้
The Residences at InterContinental Phuket Resort
ขอบคุณที่มาจาก : Proud Real Estate
The Residences at InterContinental Phuket Resort คอนโด Branded Residences จาก Proud Real Estate ตั้งอยู่ในทำเลใกล้หาดกมลา โดยโครงการมีทางเดินเชื่อมต่อไปถึงหน้าหาดกลมาเลย หาดกลมาเป็นหาดที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของน้ำทะเลและสีเม็ดทรายที่ขาวสะอาด แต่ก็ยังมอบความเป็นส่วนตัวราวกับได้ครอบครองหาดไว้เป็นของตนเอง
เมื่อเดินเล่นสัมผัสบรรยากาศอันเงียบสงบเลียบหาดกมลา ที่งามงดราวกับภาพวาด ก็จะรู้สึกเหมือนได้ฮีลทั้งร่างกายและจิตใจ จนอยากจะหยุดช่วงเวลาอันสงบสุขนี้ไว้ให้นาน
อีกทั้ง ทำเลยังอยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน โรงพยาบาลชั้นนำ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย พร้อมสร้างความสุขระหว่างใช้ชีวิตอยู่ในภูเก็ต
ในส่วนของ Facilities ภายในคอนโดภูเก็ตนี้ Facilities หลากลาย พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของผู้อยู่อาศัย และออกแบบคำนึงถึงสุขภาพของลูกบ้าน โดยลูกบ้านสามารถใช้ Facilities ในโครงการ และในส่วนของโรงแรมได้ด้วย ทำให้ได้ความรู้สึกเหมือนพักผ่อนในโรงแรม นอกจากนี้ยังมีการบริการจากโรงแรมแบรนด์ InterContinental ในโรงแรมเครือระดับโลก IHG Hotels & Resorts
สำหรับห้องของทางคอนโด จะเป็นห้องแต่งครบแบบ Fully Furnished มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลย มีขนาดเริ่มต้น 1 Bedroom – 5 Bedroom Penthouse -ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 58 – 425 ตร.ม. ห้องมีขนาดใหญ่ สามารถอยู่อาศัยกันเป็นครอบครัว
ราคาเริ่มต้น 15 ลบ.*
หากต้องการซื้อคอนโดภูเก็ตติดทะเลหรู เพื่ออยู่อาศัยหรือลงทุนระยะยาว The Residences at InterContinental Phuket Resort เป็นคอนโดที่คุณไม่ควรพลาด
MGallery Residences MontAzure
ขอบคุณที่มาจาก : https://montazure.com/mgallery-residences/th
MGallery Residences MontAzure คอนโดสไตล์รีสอร์ตในภูเก็ต ตั้งอยู่ใกล้หาดกมลาในระยะที่สามารถเดินได้ ภายในพื้นที่รอบคอนโดรายล้อมไปด้วยสีเขียวของต้นไม้ และตกแต่งด้วยสายน้ำที่ไหลเอื่อยจากบันไดระดับต่าง ๆ จำลองความงามของน้ำตกธรรมชาติ ก่อนจะไหลลงสู่ทะเลสาบขนาดใหญ่ใจกลางโครงการ ทุกยูนิตในโครงการสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยหน้าต่างกระจกเต็มบาน และระเบียงที่กว้างขวาง ภายในคอนโดมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย และระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล พร้อมให้คุณได้อยู่อาศัยและใช้เวลาพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ ในราคาเริ่มต้น 9.8 ล้านบาท
ADM Platinum Bay by Wyndham
ขอบคุณที่มาจาก : https://www.admplatinumbay.com/
ADM Platinum Bay by Wyndham คอนโดในภูเก็ตอีกแห่งที่อยู่ใกล้หาดกมลาในระยะที่สามารถเดินได้ พื้นที่โครงการล้อมรอบไปด้วยสีเขียวของต้นไม้ด้วยการออกแบบผสมผสานกับป่าเขตร้อนอย่างกลมกลืน และยังสามารถมองมุมทะเลสวย ๆ ผ่านหน้าต่างกระจกเต็มพื้นที่ ให้ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติได้อย่างลงตัว ภายในคอนโดมีสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบรักษาความปลอดภัย และละแวกใกล้เคียงก็มีร้านค้าต่าง ๆ พร้อมให้คุณได้อยู่อาศัยและใช้ชีวิต ในราคาเริ่มต้น 3.5 ล้านบาท
Kiara Reserve Residences Condominium
ขอบคุณที่มาจาก : https://kiara-reserve.com/ownership/
Kiara Reserve Residences Condominium คอนโดมิเนียมภูเก็ตทำเลเชิงทะเล ตั้งอยู่ใกล้อ่าวลายัน ตัวอาคารคอนโดมิเนียมวางตัวลดหลั่นตามแนวลาดชันของภูเขา เพื่อเปิดมุมมองให้ทุกยูนิตได้ดื่มด่ำกับทัศนียภาพแบบพาโนรามา พร้อมชายหาดทรายขาวละเอียดดุจมุกอันล้ำค่า รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับรีสอร์ตครบครัน ให้คุณใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามดั่งสวรรค์บนดิน เพียง 20 นาทีจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต สะดวกสบายทั้งการพักผ่อนและการเดินทาง ราคาเริ่มต้น 44 ล้านบาท
Garrya Residences Phuket
ขอบคุณที่มาจาก : https://www.banyangroupresidences.com/th/thailand/phuket/residences-at-garrya-phuket
Garrya Residences Phuket คอนโดภูเก็ตติดริมหาดบางเทา แหล่งท่องเที่ยวครบวงจร แต่ภายในโครงการกลับมีบรรยากาศที่เงียบสงบด้วยการออกแบบให้อาคารอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่ และยังสามารถใช้ชีวิตสุด Luxury ด้วยจำนวนยูนิตเพียง 38 ยูนิต พร้อม Facilities แบบ Hotel Residences ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ และรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดยราคาขายคอนโดภูเก็ตแห่งนี้ เริ่มต้นที่ 33.6 ล้านบาท
คอนโดหรูภูเก็ต พร้อมให้คุณครอบครองเป็นเจ้าของ ในราคาคุ้มค่า
คอนโดหรูภูเก็ตเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่น่าซื้อครอบครองไว้ เพราะแนวโน้มราคาซื้อขายคอนโดภูเก็ตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย หากสนใจลงทุนเพิ่มทรัพย์สิน คุณสามารถศึกษาข้อมูลคอนโดภูเก็ตแต่ละโครงการเพิ่มเติม และรีบตัดสินใจซื้อเพื่อรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ เพื่อเตรียมสร้างกำไรในระยะยาวไว้ได้เลย