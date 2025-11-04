ในยุคที่การซื้อขายสินค้าและบริการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ซึ่งเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและสะดวกขึ้น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลสิทธิของผู้บริโภค ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลธุรกิจเหล่านี้ให้ดำเนินไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ

สคบ.กำกับดูแล“ขายตรง-ตลาดแบบตรง” ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ซึ่งครอบคลุมการดูแลในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจไปจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการถึงมือผู้บริโภค โดยมีบทบาทสำคัญ ดังนี้ การกำกับดูแลการจดทะเบียน โดยผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงทุกรายมีหน้าที่ต้องยื่นขอจดทะเบียนต่อ สคบ. ก่อนเริ่มดำเนินกิจการ กระบวนการนี้ทำให้ สคบ. สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ ความน่าเชื่อถือ แผนการจ่ายผลตอบแทน และหลักประกันของผู้ประกอบการ เพื่อคัดกรองเบื้องต้นและสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีตัวตนและมีความรับผิดชอบ หากฝ่าฝืนประกอบธุรกิจโดยไม่จดทะเบียน จะมีโทษทั้งจำคุกและโทษปรับ การตรวจสอบและสอดส่องพฤติกรรม ซึ่ง สคบ. มีอำนาจตรวจสอบ ติดตาม และสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกระทำที่อาจเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคหรือการดำเนินธุรกิจในลักษณะของแชร์ลูกโซ่ การควบคุมสัญญาและโฆษณา ซึ่งสัญญาที่ทำกับผู้บริโภคต้องมีเนื้อหาที่เป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ในด้านการโฆษณา สคบ. จะเข้ามาควบคุมข้อความที่ใช้ในการสื่อสารกับผู้บริโภค ต้องไม่มีการกล่าวอ้างเกินจริง หลอกลวง หรือทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หากพบโฆษณาที่ไม่เป็นธรรม สคบ. มีอำนาจสั่งให้แก้ไข หรือระงับการโฆษณานั้นได้ และ การรับเรื่องร้องทุกข์และไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งบทบาทที่สำคัญที่สุดคือการเป็นที่พึ่งให้กับผู้บริโภค โดย สคบ. จะรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อหาข้อยุติที่เป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย

และเพื่อสร้างมาตรฐานและความน่าเชื่อถือให้กับอุตสาหกรรมโดยรวม การปฏิบัติตามกฎหมายไม่เพียงแต่จะช่วยลดข้อพิพาท แต่ยังสร้างความไว้วางใจในระยะยาวกับผู้บริโภคอีกด้วย ขณะเดียวกัน สคบ.ยังสนับสนุนให้ผู้บริโภคทุกคนตระหนักถึงสิทธิของตนเอง หากพบเห็นการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม ถูกหลอกลวง หรือได้รับความเสียหายจากการซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง สามารถร้องเรียนต่อ สคบ.ได้ทันที ทางช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายและเข้าถึงง่าย ที่เว็บไซต์: www.ocpb.go.th หรือแอปพลิเคชัน: OCPB Connect (สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนและติดตามสถานะได้) ช่องทางขอคำปรึกษา สายด่วน สคบ. โทร. 1166

