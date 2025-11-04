DITTO คว้า CGR ระดับ ดีเลิศ 5 ดาว 2 ปีซ้อน สะท้อนถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่ดี มีธรรมาภิบาล โปร่งใส เติบโตอย่างยั่งยืน

นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO เปิดเผยว่า บริษัท ดิทโต้ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ (Excellent)” หรือ 5 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ประจำปี 2568 (CGR 2025) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ทั้งนี้บริษัท ดิทโต้ ได้รับการประเมิน CGR ระดับดีเลิศ 5 ดาว เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันซึ่งเป็นการสะท้อนถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่ดี มีธรรมาภิบาลโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อ สังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

“อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ร่วมกันดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลให้ฝังลึกในวัฒนธรรมการทำงานของเรา ด้วยความเชื่อมั่นว่าองค์กรที่ธรรมมาภิบาลเข้มแข็ง โปร่งใสจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายฐกรกล่าว

