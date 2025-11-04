เจอร์ไฮ – จินนี่ อาหารสัตว์เลี้ยงสัญชาติไทย คว้าความนิยมอันดับต้นในเอเชีย โชว์นวัตกรรมอาหารสัตว์พรีเมียม พร้อมเดินหน้าขยายตลาดสู่ 31 ประเทศทั่วโลก
วันที่ 4 พ.ย. 2568 นายกิติศักดิ์ ลิ้มอำไพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ทฟู้ด จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงแบรนด์ ‘ เจอร์ไฮ ’(JerHigh) และ ‘ จินนี่ ’(Jinny) เปิดเผยว่าเจอร์ไฮ – จินนี่ คว้าอันดับ 1 ขนมสัตว์เลี้ยงในอาเซียน ติด Top 10 เอเชีย และ Top 20 ของโลก* ร่วมแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงระดับสากล ภายในงาน Pet Fair South East Asia 2025 งานแสดงสินค้าธุรกิจสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
นอกจากนี้ ยังต่อยอดด้วยกลยุทธ์ “Premiumization + Localization” ที่ผสมผสานอาหารสัตว์เลี้ยงคุณภาพพรีเมียมระดับโลกเข้ากับเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อสร้างความแตกต่างและความแข็งแกร่งให้แบรนด์
ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำมาจัดแสดง ได้แก่ ‘เจอร์ไฮ ไทย เทสต์’ (JerHigh Thai Taste) ภายใต้แนวคิด “กลิ่นหอม รสชาติไทยแท้ สุนัขชอบ คนจำได้” สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย มุ่งเจาะตลาดพรีเมียมในเอเชียและตะวันออกกลาง เตรียมเปิดตัวเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 1 ปี 2569 และ ‘จินนี่ นูริช’ (Jinny Nourish) อาหารแมวเปียกเกรดซูเปอร์พรีเมียมแบบซองพัฒนาสูตรเฉพาะสำหรับแต่ละช่วงวัยของแมว
โดยใช้ส่วนผสมจากปลาทูน่าธรรมชาติและเนื้อไก่สดคุณภาพสูง ปราศจากกลูเตนและข้าวสาลี ตอบสนองเทรนด์ “Functional Nutrition” โภชนาการเพื่อการดูแลสุขภาพเฉพาะด้านที่เติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดโลก
” เราภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงของไทยสู่ตลาดโลก พร้อมต่อยอดศักยภาพความเป็นผู้นำในอาเซียน ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ ควบคู่กับการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา”
อนาคตของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงจะขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และประสบการณ์ใหม่
ทั้งสำหรับสัตว์เลี้ยงและเจ้าของ เราจึงนำเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยเฉพาะอาหารไทยซึ่งเป็น Soft Power ที่ทั่วโลกรู้จัก มาผสานเข้ากับนวัตกรรม เพื่อสร้างความแตกต่าง เสริมความภูมิใจในแบรนด์ไทย และขยายโอกาสสู่ตลาดพรีเมียมทั่วโลกอย่างยั่งยืน
ปัจจุบันแบรนด์ เจอร์ไฮ และ จินนี่ มีจำหน่ายในกว่า 31 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมกว่า 4,000 ร้านค้า โดยยังคงยึดมั่นในมาตรฐานคุณภาพระดับโลก ตั้งแต่การคัดสรรเนื้อไก่คุณภาพสูงจาก ซีพีเอฟ (CPF) ที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับเดียวกับอาหารสำหรับนักบินอวกาศ ผ่านกระบวนการอบแห้งอุณหภูมิต่ำเพื่อคงคุณค่าทางโภชนาการ
โดยไม่เติมเกลือและไม่ใส่วัตถุกันเสีย สะท้อนถึงการผสมผสานระหว่าง คุณภาพ ความปลอดภัย และนวัตกรรมด้านอาหารสัตว์เลี้ยง ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ทฟู้ด จำกัด ที่มุ่งเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยสู่ตลาดโลก